酒鬼父羞辱女兒胖又「被男友X好玩」　違反保護令法院判關

▲父親酒後就任意飆罵，羞辱女兒「被男友X好玩的」。（示意圖／123RF）

記者蔡怡萍／台南報導

一名盧姓男子脾氣暴躁、酗酒成性，其家人因常被盧男怒罵恐嚇而聲請保護令，但盧男又在黃湯下肚後失控對女兒辱罵「大胖子、妳與之前的男友交往是被他X好玩的」，又恐嚇侄子要請他「吃土豆（子彈）」，家人們不堪其擾對盧男提告。台南地院因違反保護令、恐嚇等罪，判盧男應執行拘役15日，可易科罰金。

住台南的盧姓男子愛喝酒卻又酒品不好，常常與家人有口角爭執、吵鬧打架，甚至有家暴紀錄，已是當地警方注意的人口，女兒也向法院申請保護令，裁定盧男不得有對女兒言語及肢體的騷擾行為，

判決書指出，2021年10月14日晚間，盧男又在家中飲酒，喝到醉醺醺、見到女兒就莫名開罵「大胖子，妳與之前的男友交往是被他X好玩的（台語）」，讓女兒覺得無奈又氣憤；而在同年9月間盧男就曾對其侄子設立招牌等問題不滿，先辱罵「龜兒子」，又再恐嚇「要請你吃土豆（子彈）」，導致侄子心生恐懼，決定報警並提出告訴。

警方獲報後展開調查，盧男有槍砲彈藥前科，且違反女兒申請的保護令，但盧男到案後坦承所有犯行，又衡量其智識、對被害人造成的危害情事等，台南地方法院依違反保護令、恐嚇危害安全罪，2罪合併應執行拘役15日，可易科罰金。