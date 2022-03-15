台銀神鬼襄理盜客戶2000萬！升官調職卻失蹤　一查驚知代誌大條

▲台銀蘇澳分行負責存匯業務，年約40歲的張姓襄理，疑涉及侵吞2客戶2千萬元款項後，人不見了。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

台銀蘇澳分行負責存匯業務，年約40歲的張姓襄理，疑涉及侵吞2客戶2千萬元款項，日前調任羅東分行竟未上班搞失蹤，銀行聯絡不上人一查才知事情大條，經清查帳戶發現他盜領存款；台銀14日證實此事，目前已賠償客戶共約二千萬元，同時已請檢廉介入調查。另金管會銀行局也已證實此事。同事說，張男涉及盜領客戶存款一事他們是感到十分訝異。

疑涉及侵吞2客戶2千萬元款項人不見了的台銀蘇澳分行張姓襄理，2000年進入台銀蘇澳分行任職，在同事眼中是為人客氣，平常話不多的人。而張男長期擔任理專，3年前升任襄理，由於業務需要，3月一日被調到羅東分行。但調職後，張男他先是請假，後來曠職，始終未報到履新，銀行察覺有異，清查他經手業務才知道出問題。

據了解，台銀9日就發布獎懲通知書，指蘇澳分行張姓襄理「挪用客戶款項，事證明確，影響行譽，情節重大」，記兩大過免職，發布日生效。另，對張男因曠職且失聯，成立專案小組主動調查，並移請檢廉偵辦後，相關客戶權益不受影響。而基於偵查不公開，將等司法單位查明後再對外說明。