減碳抽Gogoro！完成「3任務之1」　就能抽獎省停車費＋國道通行費

▲減碳出任務活動開跑。（圖／遠通）

記者李宜秦／台北報導

為響應節能減碳，遠通電收表示，即日起至5月27日(五)，用路人只要申辦「ETC APP推播 (含電子帳單)」、新申辦或舊用戶使用「eTag智慧停車」、「uTagGO易付」掃碼繳停車費其中一項服務，登陸後就可抽「減碳車幣」，期限內累計累計減碳達666公噸，再加碼抽Gogoro電動機車。

減碳出任務活動自即日起至5月27日(五)，只要符合申辦「ETC APP服務推播 (含電子帳單)」、新申辦或舊客戶使用「eTag智慧停車服務」、「uTagGO易付」掃碼繳停車費當中任一項，並於活動網頁登錄(666.utaggo.com.tw)，即有週週抽萬元「減碳車幣」資格，使用越多次中獎機會越高。

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所獲得的「減碳車幣」可等值兌換國道通行費與停車費，另外活動期間，累計減碳量達到666公噸，uTagGO將再加碼抽出Gogoro電動機車一台。

▲減碳車幣可用於停車費或通行費。（圖／遠通）

依據國際能源總署IEA/OECD於2021年出版之能源使用二氧化碳(CO2)排放量統計資料顯示，2019年台灣人均排碳量為10.77公噸，全球排名第19位，且領先日本(22)、中國(33)與新加坡(23)。且若以五年內省油小車年碳排放1.8公噸計算，光是開車就超過了個人整年排碳量的16%，比例相當高。

遠通電收副總經理謝明峰表示，uTagGO以車主為中心，以環境友善為使命，朝成為綠色行車服務標竿企業為目標邁進，邀請全台車主透過開車日常節能減碳，除了支持ETC政策，透過eTag智慧停車智能導航找車位、快速進出場減少車輛怠速，以及停車費電子發票取代紙本發票等，一點一滴減少碳排量並減少用紙，為地球盡一份心。

eTag攜手uTagGO從高速公路到停車代扣，積極打造綠色行車生態圈，陸續推出eTag智慧停車、uTagGO易付、累兌點數等創新服務，除路邊停車服務遍及六都與八縣市、逾九成車格可使用eTag代扣停車費之外，合作停車場也已突破一千場。根據數據統計，2021年使用路外停車(臨停)代扣共383萬次，減碳量達1,472公噸，等同3.77座大安森林公園一年的碳吸附量。