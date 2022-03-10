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大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫

▲日系空調品牌大金2022新品發表會，帶來一系列節能減排解決方案。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

日系空調品牌大金，在台舉辦2022年度發表會，以「Global No.1 環境永續，邁向碳中和、綠色創新」為主題，帶來一系列節能減排解決方案。

▲▼大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫。（圖／記者吳杰澄攝）

▲大金2022發表會以「Global No.1 環境永續」以主題。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

日本大金空調總代理和泰興業董事長泰蘇一仲指出，台灣從2015年開始引進日本大金獨家開發出的R32新世代環保冷媒機種，至今已銷售達150萬台，換算下來等於替台灣增加了9,600座大安森林公園的碳吸收量，「我們繼續也會朝著這個成長的目標邁進，疼惜台灣、疼惜地球，當然最要緊是疼惜咱的未來」。

▲▼大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫。（圖／記者吳杰澄攝）

▲和泰興業董事長泰蘇一仲疼惜台灣、地球也疼惜咱的未來。

而今年的最大亮點就「GHP HiPOWER瓦斯式空調」系統，利用現有的瓦斯管線，提供另一種多元的能源選擇方案，能避免電網傳輸故障，造成空調系統停止的風險，而且相較於傳統電氣馬達空調機可減少94%的耗電量；技術總處教育訓練部長翁明群補充說道：「它的用電量大概是一般空調的10%，在夏季尖峰負荷時，可大幅降低契約容量，就能大幅減少用電電費，另外它本身可以發電，除了提供空調系統發電，還能提供住家的一些緊急照明。」

▲▼大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫。（圖／記者吳杰澄攝）

▲HiPOWER瓦斯式空調可作為停電時的備用發電機使用。

而在家用空調部分，今年仍延續去年主打「溫濕雙控」以及「閃流放電」技術，滿足消費者健康防疫宅的需求。大金技術總處智能控制部長游朝傑，對此也進一步說明：「日本大金日前與大阪大學研究發表，搭載閃流放電之後，對新冠病毒Omicron等變異株，它有效的去除率可達99.9%。」

▲▼大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫。（圖／記者吳杰澄攝）

▲大金閃流放電空氣清淨機旗艦機種(左)加入除濕和加濕功能。

另外，預計5月上市的兩款空氣清淨機新品，同樣搭載了閃流放電技術，其中旗艦機種更加入除濕和加濕功能。技術總處教育訓練部專任講師郭易誠表示：「四機一體的清淨機，有除濕、加濕、清淨跟除臭的部分，跟以往的機型比較不一樣，然後它有雙倍的閃流放電模組，能雙倍的分解汙染、過敏原及異味、淨化空間及濾網上的細菌。」

▲▼大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫。（圖／記者吳杰澄攝）

▲為健康防疫宅防疫清淨需求，大金提出健康空氣解決提案。

大金致力於環境永續，目標「2050年邁向碳中和」，3大對策包括：產品減排、運用解決方案減排以及減排貢獻，全系列新品皆符合一級能效標準外，更全方位滿足消費者需求，為節能減碳做出貢獻。

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