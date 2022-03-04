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全台第一座！從花蓮DAKA出發　台泥攜手小7打造全綠能充電椿

▲▼台泥子公司台泥儲能與7-ELEVEN，打造結合綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，啟動「新能源新生活」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼台泥子公司台泥儲能與7-ELEVEn，打造結合綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，啟動「新能源新生活」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台泥企業團與統一超商於3日上午共同宣布，未來台泥旗下子公司台泥儲能（NHΩA.TCC）將攜手7-ELEVEN，打造結合綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，啟動「新能源新生活」。

NHΩA.TCC充電服務第一站從花蓮最熱門的景點「台泥DAKA」出發，NHΩA.TCC在DAKA建置的充電站，為東部首座提供所有電動車充電規格，並結合儲能設備、可依尖離峰調節用電需求的環保節能充電站，更設置全台第一座純綠電「24K GREEN」充電樁，100%由「DAKA和平花」太陽能供電與儲存，未來計畫引進風機，期逐步創造全綠電充電場域。

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▲▼台泥子公司台泥儲能與7-ELEVEN，打造結合綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，啟動「新能源新生活」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台泥與7-ELEVEn延續台泥DAKA投注公益的精神，持續關懷原住民與回饋地方，過去兩年台泥DAKA與統一集團捐助在地和平國小教育基金超過384萬，未來DAKA充電站的營收也將固定提撥一定比例投注當地和平急難救助基金，也是全台第一個回饋在地的充電站。「充電不再只是一個行為、一個慣性，成為實踐綠色生活的共享平台。」

▲▼台泥子公司台泥儲能與7-ELEVEN，打造結合綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，啟動「新能源新生活」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

徐榛蔚表示，全台又再次大跳電，節能更是全國的首要目標。

縣長徐榛蔚表示，台泥善盡社會企業責任，且是一個非常良善的企業，為了解決整個花蓮以及未來垃圾的問題，產生綠能經濟循環，願意投下近42億的資金來興建全球最先進，最能代表綠能的標竿，且讓世界看到花蓮台泥的蓬勃發展。徐榛蔚提及，全台又再次大跳電，而節能更是全國的首要目標，花蓮是農業大縣更發展國際觀光，縣境內有兩個工業區，甚至有養殖業者，但凡停電，每個產業皆會相互影響，未來的能源需要大家共同的守護，以及每一個人實踐，身體力行節能減碳。徐榛蔚也說，花蓮是一方淨土，也是一個讓大家享受、身心靈沉澱的地方，歡迎大家常常來花蓮，第一站，一定要到DAKA。因為DAKA是一個遠眺你未來的人生規劃，讓你的人生更加美好的地方！

台泥董事長張安平指出，3日西部的停電，很清楚了解到能源在現在文明生活的重要性，它的穩定性跟未來性，我們必須從一個征服自然的心態，改變成與自然共存，而世界上雖然有遠處的戰爭，我們在花蓮的和平，以寧靜安和的心瞭望未來。台泥DAKA的三朵和平花（太陽能），每天迎接東海岸日出，迎接永續循環與綠色生活。有了和平花，台泥才能在DAKA園區，種下24K Pure Green充電樁。DAKA的24K Green 就是充電，休閒，慢活。目前人類仍舊無法有足夠乾淨的能源來满足我們的需求，節能是最好，最快的方法來平衡現在能源的缺口。節能，儲能，創能，將會是現在開始，最重要的產業關鍵。Earth Helper，是每一個人共享一個地球，基本的生活態度。

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