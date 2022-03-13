大馬歌手吸毒遭通緝　男閨蜜霸氣保護騙警...藏匿人犯下場曝

▲馬來西亞籍歌手丘沁偉涉毒遭通緝，胡姓男閨蜜為了保護他，未坦言其去處，結果因藏匿人犯罪遭判拘役55日。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

大馬歌手丘沁偉與北市前議員楊實秋兒子楊澤祖，因架設網站產生糾紛，撕破臉互告，多件刑事訴訟纏身，而丘因涉及毒品遭通緝，害他的胡姓男閨蜜因涉嫌藏匿人犯遭起訴。丘去年接受《東森新媒體ETtoday》訪問時，強調會證明閨蜜清白。士林地院日前審結，依藏匿人犯，處胡姓男子拘役55日，可易科罰金55000元。

丘沁偉因施用毒品案件，經士林地檢署檢察官在2020年1月9日當庭告知應在同年2月12日到庭執行觀察、勒戒，但丘在1月31日收到勒戒裁定書，卻未到庭，地檢署檢察官核發拘票交付警察在2月25日將他拘提到案。

士林分局員警執行拘提前，撥打電話電話給胡姓男閨蜜，詢問丘去向，胡男明知丘因毒品案被檢察官拘提中，卻向警方表示「不確定丘沁偉是否還住在福壽街租屋處，最近不知住哪」，甚至向警察保證會帶丘到警局報到，以此方式，使丘沁偉逃避檢察官與警方追查。

去年，士林地檢署依藏匿人犯罪將胡起訴，丘沁偉得知閨蜜因他遭起訴，獨家回應《ETtoday新聞雲》記者，強調一定會還摯友一個清白，並向記者表示，他有具名投信到警政署署長信箱，更以「懺悔⼈的⼀封⾃⽩書 — 放過我吧！」為題，寫了洋洋灑灑近2頁內容，希望能為閨蜜洗清冤情。

▼丘沁偉聽到自己是通緝犯情緒潰堤。（圖／記者黃宥寧翻攝）

去年11月30日法院開庭，胡姓閨蜜仍否認犯罪，他的辯護律師聲請與承辦3名士林警交互詰問，丘則以證人身分出庭，豈料丘因坐上證人席過度緊張，連話都說不好，甚至聽到自己是「三條通」（北檢詐欺、士檢詐欺、北院妨害名譽通緝犯）後，因換氣過度全身抖動緊急送醫。

法官認胡姓閨蜜，不但明知丘沁偉早已沒有居住福壽街租屋處，甚至也與丘搬到新住處一段時日，事後更沒帶丘到警局報到，直到警方持搜索票前往新住處才查獲丘沁偉，認為他確有使人犯隱避的主觀犯意及客觀行為，因藏匿人犯罪判拘役55日，易科罰金5萬5000元。