彰基工程再出包！怪手駕駛遭活埋裝葉克膜搶命　縣府怒勒令停工

▲擋土水泥牆坍塌壓到怪手及駕駛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫院目前正在進行七期院區新建工程，今(11日)地下2樓大片擋泥牆不明原因倒塌，活埋操作怪手的施姓工人(46歲)，工人被救出時呈無呼吸心跳的狀態，目前醫院裝置葉克膜送加護病房全力搶救，縣府對工地勒令停工，後續將進行裁罰。

▲彰基連續壁施工民宅前路面塌陷。（圖／ETtoday資料照）

彰基七期工程2019年開始動工，隔年8月在中興路186巷，施工時因連續壁施工造成地下水位上升，路面出面1個寬約120公分深不見底的大窟窿，居住在巷弄內的民眾，也因此人心惶惶，所幸工地負責人及時用混凝土漿洞回填，沒有造成意外發生，9月又有工人滑落坑洞，所幸抓住鐵欄杆爬起，鄰近民宅牆面龜裂、地面傾斜，1個月內發生4次塌陷，當時被彰化縣府勒令工地停工。

今天的擋土牆坍塌意外，初步調查，施男當時正在操作怪手，突然整片擋土牆坍塌，正巧擊中在怪手上，施男也因閃避不及，被土石砸到，彰化縣消防局救援人員到達時，工人已經將土石板挪開，花了10多分鐘才救出工人，已經呈現無呼吸心跳狀態。目前工地已拉起封鎖線，工人也被送往一旁的彰基急診處搶救。

▲擋土水泥牆坍塌壓駕駛命危送醫。

彰基急診觀察室主任倪渟淵醫師表示，患者是一名大約40多歲男性，在工地發生意外，送到醫院的時候，初步發現頭部、軀幹都有一些壓砸傷，經過初步檢查，懷疑雙側肋骨都骨折，左側可能都有血胸，經緊急裝置葉克膜並送至加護病房，目前病人仍然在積極全力的搶救中。

工地目前已經圍起封鎖線停工中，其他工人對該事件發生也閉口不談，至於這起工安意外真正的發生原因，仍需進一步調查釐清。

彰基急診觀察室主任倪渟淵醫師表示，患者是一名大約40多歲男性，在工地發生意外，送到醫院的時候，初步發現頭部、軀幹都有一些壓砸傷，經過初步檢查，懷疑雙側肋骨都骨折，左側可能都有血胸，經緊急裝置葉克膜並送至加護病房，目前病人仍然在積極全力的搶救中。

工地目前已經緊閉大門，圍起封鎖線自主停工中，現場還有其他工人，對該事件發生也閉口不談，至於這起工安意外真正的發生原因，仍需進一步調查釐清。

▲彰基七期大樓工程目前停工中。（圖／記者唐詠絮攝）