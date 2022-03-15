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滿額送牛肋丼！王品16品牌外送優惠　新用戶輸入代碼「299折150」

▲滿額送牛肋丼！王品16品牌外送享優惠　新用戶輸入代碼「299折150」。（圖／王品提供）

▲王品16品牌外送享優惠，藝奇滿599元贈牛肋丼（價值180元）。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

疫情逐漸平緩，但消費者已經習慣使用外送點餐服務，王品集團旗下16個品牌，從3月16~3月29日推出Uber Eats外送滿額贈菜優惠，有松露脆薯、牛肋丼、天婦羅炸蝦等免費吃。另外，3月16日~12月31日 Uber Eats新用戶於王品任一品牌下單並結帳前輸入「王品新戶」代碼，享4次點餐單筆滿299元現折150元。

▲滿額送牛肋丼！王品16品牌外送享優惠　新用戶輸入代碼「299折150」。（圖／王品提供）

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▲12MINI滿369元，即贈正直檸檬冬瓜冰沙2杯（價值80元）。（圖／王品提供）

王品集團從3月16日~3月29日推出Uber Eats外送滿額贈菜優惠，像是西堤牛排滿588元贈松露脆薯，藝奇滿599元贈牛肋丼，陶板屋滿699元贈天婦羅炸蝦，品田滿699元贈黃金海味魷，尬鍋滿699元贈梅花豬肉片2份等。另外，3月16日~12月31日 Uber Eats新用戶於王品任一品牌下單並結帳前輸入「王品新戶」代碼，享4次點餐單筆滿299元現折150元。

王品集團16品牌3/16~3/29 Uber Eats 滿額贈菜優惠如下：

王品牛排：滿760元贈副餐墨西哥牛肉脆餅+鮮榨果汁 (冰) (價值168元)。

西堤牛排：滿588元贈松露脆薯(價值138元)。

藝奇：滿599元贈牛肋丼(價值180元)。

品田：滿699元贈黃金海味魷(價值165元)。

陶板屋：滿699元贈天婦羅炸蝦(價值159元)。

hot 7：滿599元贈黑胡椒雪花牛肉(價值180元)。

尬鍋：滿699元贈梅花豬肉片2份(價值178元)。

和牛涮：滿699元即贈「極上和牛黑咖哩醬乙份」(價值159元)。

青花驕：滿699元贈青花驕酸辣粉(價值157元)。

聚北海道鍋物：滿588元贈哈密瓜冰飲 2杯 (價值130元)。

石二鍋：滿499元，每鍋贈熱銷火鍋獨家組1份(肉增量40g+香辣魚豆腐1顆) (價值55元)。

12MINI：滿369元，即贈正直檸檬冬瓜冰沙2杯。(價值80元)。

丰禾：滿699元即贈黑麻油燒蛋乙份(價值190元)。

莆田：滿699元，贈人氣經典菜－黃金荷葉包乙份 (價值160元)。

肉次方：單筆消費滿399元，即贈西西里番茄酥嫩雞翅(2腿2翅) (價值108元)。

原燒O-NiKU、Oh my！原燒 ：單筆消費滿449元，即贈伯爵紅茶2杯與炙燒雞腿排1份(價值99元)。

▲台北松山意舍酒店單人套餐點龍蝦最划算，第二人只要半價。（圖／台北松山意舍酒店提供）

▲台北松山意舍酒店單人套餐點龍蝦最划算，第二人只要半價。（圖／台北松山意舍酒店提供）

另外，台北松山意舍酒店Que原木燒烤餐廳兩大超狂餐飲優惠活動開跑，3月15日起至4月28日止，每周一至周四「晚間單人套餐兩人同行一人半價」、「商業午餐四人同行一人免費」（皆以主餐價低者計），揪團吃美食更輕鬆。晚餐限定的「單人套餐」，新增整隻現烤波士頓活龍蝦入主餐菜單，龍蝦套餐原價2580元+10%，另一人再點選一份套餐只要半價，揪朋友一起來大嗑龍蝦、牛排超划算。

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