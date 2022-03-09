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限量1.1萬份！買愛心T恤　王品送「聚北海道鍋物買1送1券」

▲限量1.1萬份！買愛心T恤　王品送「聚北海道鍋物買1送1券」。（圖／王品提供）

▲限量1.1萬份！買愛心T恤　王品送「聚北海道鍋物買1送1券」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

支持愛心公益也能享優惠！聚北海道鍋物為支持家扶基金會的兒童保護工作，自2017年起年年響應家扶兒童保護活動，今年家扶推動兒保服務第35年，推出KiDS FiRST兒保35紀念T恤，每件428元，每買一件就贈送「聚 北海道鍋物」套餐買1送1券，紀念T恤限量1萬1千份、售完為止。

近年兒少人口並無增長，但兒虐案件卻不降反增，據統計2020年兒虐通報達8.3萬件、增加12%，多數與照顧者親職能力不足有關。家扶基金會近五年協助遭受不當對待的兒少及其家庭恢復功能，平均每位受虐兒少至少需花費66,570元，龐大的成本壓力，對於無法挽救已逝去的小生命更感到遺憾。

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▲聚北海道鍋物雙人海陸瀑布。（圖／王品提供）

王品集團聚北海道鍋物事業副總經理王仁森表示，過去5年義賣超過6萬9000件、募得逾2,953萬元，幫助過許多的弱勢孩子，這兩年疫情因素，讓做公益成了最困難、但也最重要事，儘管餐飲經營成本不斷增加的壓力下，仍堅持拋磚引玉、喚起大眾的共鳴，幫助更多需要的弱勢孩童。

另外，迎接白色情人節到來，3月14日前到聚北海道鍋物全省門店消費雙人肉瀑布聚或海陸瀑布聚套餐，即贈送限量情人御守。

▲釜山宗家-熊霸部隊鍋。（圖／豆府餐飲提供）

而專攻韓式鍋物的「釜山宗家」為一解消費者對韓國旅遊的渴望，以暢遊釜山為主軸，3月推出全新雙人鍋物「爆衝豬五花鍋」與「爆衝豬五花鍋」，而且3月7日起至3月11日，只要有姓名中有「ㄓㄨ」、「ㄒㄩㄥˊ」一字以上諧音者，只要憑官方粉絲團活動截圖，點用全新上市鍋物，即可用1元加購國產活菌豬梅花1份，從3月12日起，兩人同行點全新上市鍋物，還送價值超過600元超值料理券。

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