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民眾黨副秘性騷「月曆女郎」是誤會？　女主角：被別人扭曲解讀

▲民眾黨組發部網路組副組長鍾棠芝。（圖／翻攝自Facebook／Christina 糖汁）

▲民眾黨組發部網路組副組長鍾棠芝。（圖／翻攝自Facebook／Christina 糖汁，下同）

記者蘇晏男／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇14日踢爆，民眾黨新任副秘書長鄞楷謙遭組織發展部網路組副組長鍾棠芝控性騷擾，但鍾棠芝事後已刪文，引起關注。對此，鍾棠芝深夜透過臉書澄清，自己從不認為鄞楷謙對她有任何性騷擾，這件事被扭曲解讀，希望各界暫緩鍵盤上的爭論。鍾棠芝也向鄞楷謙道歉，並強調，聲明文不是被威脅所寫下，本人日後會更加謹言慎行。

鍾棠芝14日透過臉書「Christina 糖汁」發文，直點名鄞楷謙，要他直接對決、道歉。內文顯示，鄞楷謙對外放話稱鍾棠芝搭訕他，讓鍾覺得被毀謗造謠；鍾也澄清自己從未跟任何男女同事、主管、長官私下單獨約出去，頂多跟自己部門或女生中午買個中餐，或同部門幾次晚上一起聚餐而已。

▲▼民眾黨組織發展部網路組副組長鍾棠芝。（圖／翻攝自Facebook／Christina 糖汁）

鍾棠芝批鄞楷謙，「剛進來就惹一堆事，一直要弄人」，並指自己不調去鄞的部門，對方卻說要讓她離職，且還說若調部門後，加班超過20小時可以用別的方式補償。鍾更嗆，「你當我是Hello Kitty嗎？請上層，跪求把他下架，解掉副秘職位！太會說謊了！這樣島內是否日後有更多苟且偷生的事呢！不下架！我離職！請上層還我糖汁公道清白！」

鍾棠芝事後雖刪掉貼文，但已被四叉貓擷取，並發在臉書上。四叉貓還諷刺，這不是他第一次聽到民眾黨內部性騷擾的八卦了，民眾黨找了那麼多美女參政，性平機制也該建立完善，不要整天只會搞內鬥，還以為是在看後宮劇。

鍾棠芝聲明文全文：

針對中午的PO文，經過一整個下午跟晚上之後，我有一些想法想說。先聲明：以下內容不是被威脅之下所寫出，而是我了解更多訊息之後，想對大家說的話。

這粉專的PO文幾乎大部分都是放個人生活，以及在辦公室有趣的事物居多，算是一個日常抒發心情的地方。今天有部分有心人士把我的文字扭曲成不是事實的內容了！我個人從頭到尾都不認為鄞副秘書長有對我任何性騷擾的言語及行為，所以「性騷擾」這個事情，不知道有些人是如何扭曲解讀！這點必須替他澄清！

關於今天的PO文內容之一，講到如果不調去他的部門就要讓我離職以及超過20小時不能算加班費等等，他本人提出可以用別的方式來補，他當時沒有講的很完整。前者是我原本想介紹一位友人到組織部工作，鄞副秘書長只是用開玩笑的方式說他只能二選一，因為中央黨部預算就這麼多，沒辦法聘用太多人員，當天說者無心，聽者有意，才出現了第一個誤會；後者鄞副秘書長所言的別種方式就是可以用補休來換加班費的意思。這些事，我今天完整了解之後，其實純屬是彼此溝通上的誤會而已！希望各界可以暫緩鍵盤上的爭論。

再來是有關聽聞新任副秘書長對外放話說，我邀約他出去的事情。在我尚未完整查證消息之前，一陣憤怒之下就選擇PO文爭一個道理，但我忘記可以直接跟當事人求證有無這些事情。後來經過詢問才知道這並非事實。我很感謝各方朋友跟網友的關心，也謝謝鄞副秘書長在有誤會的情況下，仍然願意跟我好好解釋！

我的個性很直，鬧出這麼大的風波！真的很不好意思，今天還是3/14白色情人節，耽誤大家過節的時間了！

最後，還是想跟鄞副秘書長說聲抱歉！打擾到您今天過這浪漫情人節的一天！還莫名遭受到一堆人的攻擊！真是給您添麻煩了！

日後本人會更加謹言慎行！！把更多時間放在工作上！期許鄞副秘書長今年可以好好帶領組織部打贏選戰！加油！

棠芝

▲▼民眾黨組織發展部網路組副組長鍾棠芝。（圖／翻攝自Facebook／Christina 糖汁）

▲▼民眾黨組織發展部網路組副組長鍾棠芝。（圖／翻攝自Facebook／Christina 糖汁）

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