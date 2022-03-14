北市府辦活動！民眾黨8參選人在議會「響應」　柯文哲：選舉到了什麼都有

▲柯文哲14日出席「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」頒獎暨宣傳記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前推出「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」活動，並於3月14日由台北市長柯文哲進行第一波頒獎活動，民眾黨台北市黨部於同一時間在台北市議會辦類似活動，引發外界質疑蹭熱度。對此，柯文哲14日回應，自己並不曉得，但不用想太多，「選舉到了什麼都有。」

柯文哲14日上午10時30分出席在台北市政府舉辦的「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」活動，不過民眾黨台北市黨部於同天上午9時30分在台北市議會進行「千萬要幸福」記者會，兩地距離不到5分鐘路程，參與人員包括黨內提名的8名北市議員參選人，並且舉著印有姓名的牌子、旗幟，提及是要在3月14日白色情人節響應「千萬要結婚」活動。

被問到民眾黨台北市黨部在台北市議會「響應」結婚活動，是否有蹭市府熱度的爭議？身兼民眾黨主席的柯文哲回應，自己並不曉得台北市黨部辦何種活動，「不用想太多，選舉到了什麼都有，大家高興就好。」

民眾黨台北市黨部主委林國成認為，議會大廳是公共開放的地方，8名參選人雖然掛有民眾黨籍，但主要是對「千萬要幸福」主題進行說明會，且身為台北市議員的他也在場監督，其他黨不要「小鼻子小眼睛」，呼籲所有政黨要有大將之風。