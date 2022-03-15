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中美外交高峰會羅馬舉行　楊潔篪當面「嚴重關切」美近期涉台言論

▲中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與白宮安全事務助理蘇利文在羅馬會談。（圖／翻攝央視）

▲中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與白宮安全事務助理蘇利文在羅馬會談。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪於羅馬當地時間14日與白宮安全事務助理蘇利文舉行會談。雙方就中美關係及美中台相關問題交換意見，同意共同落實好兩國元首共識，增進了解、管控分歧、擴大共識和加強合作，為推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道積累條件。

楊潔篪表示，落實兩國元首共識是中美關係最重要的任務。習近平主席提出新時期中美相處要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為中美關係發展指明方向。拜登總統積極回應，作出不尋求新冷戰、不尋求改變中國的體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國對抗等重要承諾，「中方始終根據習近平主席提出的三原則看待和處理中美關係。希望美方將拜登總統作出的承諾落到實處。」

楊潔篪強調，台灣問題事關中國的主權和領土完整，「美方在中美三個聯合公報中都明確承認只有一個中國，一中原則是中美建立外交關係的前提，也是中美關係的政治基礎。」

對於拜登政府在台灣問題上作出堅持一個中國政策、不支持「台獨」的承諾，但行動與表態明顯不符，楊潔篪表示，中方對近期美在涉台問題上一系列錯誤言行表示嚴重關切和堅決反對，「任何縱容支持台獨分裂勢力，企圖打台灣牌搞以台制華的圖謀都不可能得逞。中方要求美方認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則、中美三個聯合公報規定和美方所作承諾，不要在十分危險的道路上越走越遠。」

至於在涉疆、涉港等議題上，楊潔篪提到，「這些問題涉及中方核心利益，是中國內政，不容外部勢力干涉，任何借此打壓中國的圖謀都將遭到失敗，堅持求同存異，在妥處分歧之上架起合作橋梁，是上海公報發表50年來經過實踐檢驗的中美正確相處之道。」

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