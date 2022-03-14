影片曝！屁孩跑山對撞「瑞典坦克」　17歲女友顱內出血緊急送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市坪林區12日清晨6時許，20歲沈姓男子騎重機載著17歲邱姓女友，從坪林往石碇方向騎乘，行經106乙線17.5公里處，因車速過快，在轉彎處直接撞上30歲黃男駕駛的「瑞典坦克」VOLVO小客車，沈男及邱女當場人車倒地。警方到場經酒測雙方無酒駕，沈男四肢擦挫傷，邱女則顱內出血緊急送往萬芳醫院救治，詳細事故原因待警方調查。

▲▼沈男載邱女對撞「瑞典坦克」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼沈男載邱女對撞「瑞典坦克」，女友顱內出血送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）