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「自己動手PAY　折價再優惠」自助加油再升級　搶先體驗更優惠

▲▼ 「自己動手PAY　折價再優惠」自助加油再升級　搶先體驗更優惠 。（圖／中油提供）

▲台灣中油公司從3月15日起至21日推出「自己動手PAY 折價再優惠」，邀請消費者用「中油Pay」自助加油搶先體驗優惠（圖／台灣中油提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣中油公司為提供消費者更完善的加油服務，已採購新型自助加油設備並新增自助加油站點，即日起提供自助加油服務的305家直營站全面升級，可支援「中油PAY」行動支付自助服務；配合這項「自助加油再升級」設備更新，從3月15日起至21日推出「自己動手PAY　折價再優惠」，邀請消費者用「中油Pay」自助加油搶先體驗優惠，不僅汽油可以折價，還能獲得商品優惠券。

▲▼ 「自己動手PAY　折價再優惠」自助加油再升級　搶先體驗更優惠 。（圖／中油提供）

此次活動內容，消費者只要在活動期間使用「中油Pay」自助加油，單筆交易實付金額50元(含)以上，除原有自助加油每公升折價0.8元優惠之外，還可獲贈中油20元商品優惠券乙張（每人每日限參加本活動一次）。

▲▼ 「自己動手PAY　折價再優惠」自助加油再升級　搶先體驗更優惠 。（圖／中油提供）

台灣中油歡迎消費者多多使用行動支付，感受良好的消費體驗。另外，「中油Pay」目前正推出多項優惠措施，包括「下載加綁定最高回饋95元」、「先儲值再加油最高享4%」等，歡迎消費者多多使用「中油Pay」，拿好康、享回饋（相關資訊請上「中油Pay」活動查詢，網址：https://vipmember.tmtd.cpc.com.tw/pay/）。支援「中油Pay」自助加油站點相關資訊請至「中油 Pay」或台灣中油全球資訊網查詢（網址：www.cpc.com.tw）。

▲▼ 「自己動手PAY　折價再優惠」自助加油再升級　搶先體驗更優惠 。（圖／中油提供）

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