網酸「敢不敢剪健保卡？」台灣表妹開1條件：蔡英文這樣做我就剪

▲「台灣表妹」先前才聲稱自己回不了台灣，不料近日就淚崩表示「家裡發生急事必須要回台灣一趟」。（圖／翻攝自抖音、YouTube）



記者閔文昱／綜合報導

網紅「台灣表妹」李喬昕以一句「此生不悔入華夏」瞬間走紅，她近日上傳淚崩影片表示，她因為家裡發生急事必須要回台灣一趟，不過其實她在上周與挺韓直播主「寒國人」拍片時，才聲稱自己因講了「此生不悔入華夏」而回不了台灣，因此這次回台格外引發討論。另外，她也公開了自己剪掉健保卡、身分證的條件。

寒國人日前與台灣表妹一起拍片，並指出台灣瀰漫著「健保卡的警告」，許多網友常把「敢不敢剪健保卡？敢不敢除籍？」之類的話語掛在嘴邊。對此，台灣表妹回嗆「我就跟大家講，今天如果蔡小姐、蔡同學她敢宣布台獨，把護照上面的CHINA拿掉，那我就剪健保卡，身分證我也剪」。

▲「台灣表妹」公布剪掉健保卡、身分證的條件。（圖／翻攝自YouTube）

對於台灣表妹說法，寒國人表示相當認同，強調兩岸同屬一中，這是國際給我們的定義，「你不滿就去跟國際、美國爸爸抗議啊。」台灣表妹也附和「不去抗議啊來罵我有什麼用」、「以一中為原則，這不是對的嗎？」她事後也在影片下方留言，「絕對說到做到！」

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