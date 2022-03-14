　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

網酸「敢不敢剪健保卡？」台灣表妹開1條件：蔡英文這樣做我就剪

▲「台灣表妹」先前才聲稱自己回不了台灣，不料近日就淚崩表示「家裡發生急事必須要回台灣一趟」。（圖／翻攝自抖音、YouTube）

▲「台灣表妹」先前才聲稱自己回不了台灣，不料近日就淚崩表示「家裡發生急事必須要回台灣一趟」。（圖／翻攝自抖音、YouTube）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「台灣表妹」李喬昕以一句「此生不悔入華夏」瞬間走紅，她近日上傳淚崩影片表示，她因為家裡發生急事必須要回台灣一趟，不過其實她在上周與挺韓直播主「寒國人」拍片時，才聲稱自己因講了「此生不悔入華夏」而回不了台灣，因此這次回台格外引發討論。另外，她也公開了自己剪掉健保卡、身分證的條件。

寒國人日前與台灣表妹一起拍片，並指出台灣瀰漫著「健保卡的警告」，許多網友常把「敢不敢剪健保卡？敢不敢除籍？」之類的話語掛在嘴邊。對此，台灣表妹回嗆「我就跟大家講，今天如果蔡小姐、蔡同學她敢宣布台獨，把護照上面的CHINA拿掉，那我就剪健保卡，身分證我也剪」。

▲「台灣表妹」先前才聲稱自己回不了台灣，不料近日就淚崩表示「家裡發生急事必須要回台灣一趟」。（圖／翻攝自抖音）

▲「台灣表妹」公布剪掉健保卡、身分證的條件。（圖／翻攝自YouTube）

對於台灣表妹說法，寒國人表示相當認同，強調兩岸同屬一中，這是國際給我們的定義，「你不滿就去跟國際、美國爸爸抗議啊。」台灣表妹也附和「不去抗議啊來罵我有什麼用」、「以一中為原則，這不是對的嗎？」她事後也在影片下方留言，「絕對說到做到！」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
烏俄第4輪談判　烏克蘭代表「曝光現況」
家樂福、美福倉儲大火！海量牛肉海鮮一夕燒掉　網驚：要漲價了？
快訊／台電好慘！電桿被撞斷又遇水管破　高雄1100戶還沒復電
台南70年老店「月底收攤」　在地人哀號：拜託不要啊
孫道存被求償74.5億！孫芸芸3姊弟拋棄繼承　還有4人未表態
「房價暴衝2000萬↑」他不在意　曝1觀念懂了輕鬆買
爆欠債退餐酒館股份　大飛發聲了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

網酸「敢不敢剪健保卡？」台灣表妹開1條件：蔡英文這樣做我就剪

換汽油到一半點菸抽　他起火一慌撞倒油「瞬間變火人」

差點困老闆家14天隔離！　回憶逃跑經過「他拚命擠出封鎖大門」

陸公布美國安局木馬病毒分析報告　植入即「潛伏」等待喚醒竊數據

1人跳河5朋友下水救援！最後只剩1人活著「其他全溺斃」

封城再升級「封省」　吉林：想離開「要到派出所登記」

陸多地行程碼系統一度崩壞　民眾站門口1小時「掃不出來」

上海醫院爆院內感染　護士「抗議防護不足」竟遭醫生毆打！

大陸派出醫護支援香港　首批75人今抵達「將協助照顧病患」

富士康深圳工廠暫停營運　產能調整至備援廠區降低影響

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

網酸「敢不敢剪健保卡？」台灣表妹開1條件：蔡英文這樣做我就剪

換汽油到一半點菸抽　他起火一慌撞倒油「瞬間變火人」

差點困老闆家14天隔離！　回憶逃跑經過「他拚命擠出封鎖大門」

陸公布美國安局木馬病毒分析報告　植入即「潛伏」等待喚醒竊數據

1人跳河5朋友下水救援！最後只剩1人活著「其他全溺斃」

封城再升級「封省」　吉林：想離開「要到派出所登記」

陸多地行程碼系統一度崩壞　民眾站門口1小時「掃不出來」

上海醫院爆院內感染　護士「抗議防護不足」竟遭醫生毆打！

大陸派出醫護支援香港　首批75人今抵達「將協助照顧病患」

富士康深圳工廠暫停營運　產能調整至備援廠區降低影響

蔡英文執政6年房價狂飆　國民黨提5大修法方向

台灣一姐挺進WTT大滿貫16強　鄭怡靜：戰術奏效

混血女星槍戰戲「眼睛被子彈碎片掃到」見紅！　劇組嚇傻急送醫

烏俄第4輪談判恐破局　烏克蘭代表「曝光現況」：雙方溝通困難

瑀熙7年前「耳下短髮」嫩顏曝光！被酸現在走樣了　高EQ回應網讚翻

家樂福、美福倉儲大火！海量牛肉海鮮一夕燒掉　網驚：要漲價了？

網酸「敢不敢剪健保卡？」台灣表妹開1條件：蔡英文這樣做我就剪

俄羅斯稱消滅180名外國志願軍　烏克蘭否認

李沐回母校女中！自爆「高中迷惘」不想上學　百變造型驚豔粉絲

快訊／慘！高雄1100戶還沒復電　電桿被撞斷台電搶修又挖破水管

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

大陸熱門新聞

29歲女戀上69歲富豪　爽喊不用幹太幸福

東莞突封城！一夜暴增142例感染

惠州規模4.1地震！　香港市民睡夢中驚醒

升級「封省」　吉林：想離開到派出所登記

上海疫情突升溫！客運站全停駛

深圳緊急「封閉式管理」！公車、地鐵全數停運

他外送點星巴克竟喝出「活蟑螂」

深圳封城　陸網狂罵香港：都被你們害慘了！

毒蛇泡酒一年「復活咬人」　專家解答真相

港病房人屍共處　網哭：做錯了什麼

香港專家：民眾確診不想通報　根本沒誘因

上海醫院爆感染　護士抗議竟遭醫生毆打

Omicron破防「17省市中招」 張文宏認「與病毒共存」時機未至

1人跳河5人下水救援！剩1人活著其他全溺斃

更多熱門

相關新聞

「台灣表妹」要回台了！

「台灣表妹」要回台了！

網紅「台灣表妹」李喬昕因為在抖音上拍影片大讚大陸防疫成功，一句「此生不悔入華夏」讓她瞬間走紅，已經將近2年沒有回台的她，昨（13日）突然上傳淚崩影片，哭訴因為家裡發生急事，她必須要回台灣一趟，「我這次真的要回台灣了。」

「沒要緊，台灣交給我們」　蔡英文億李應元：常想起他笑容

「沒要緊，台灣交給我們」　蔡英文億李應元：常想起他笑容

蔡英文擠下柯文哲登「IG人氣王」　竟是這部紀錄片助攻

蔡英文擠下柯文哲登「IG人氣王」　竟是這部紀錄片助攻

蔡英文視導最硬教召發加菜金

蔡英文視導最硬教召發加菜金

最硬教召過一半！蔡英文下午視導教召部隊

最硬教召過一半！蔡英文下午視導教召部隊

關鍵字：

台灣表妹寒國人蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

快訊／幻象2000墜機光點消失　飛官獲救人員平安

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面