疫情衝擊！　中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

▲「醫工日」競賽為中原醫工特色。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

經過疫情衝擊，人們對醫療照護重要性的認知更勝以往。中原大學14日表示，教育部為配合行政院「臺灣2030全齡健康願景」規劃，設置「2022精準健康產業跨領域人才培育計畫」智慧醫材領域補助，該校獲選為全國五所夥伴學校之一，中原醫工將擴大規模培育生醫跨領域人才，帶動智慧醫材永續發展！

▲中原「醫工日」將逐步擴大為全國競賽。（圖／中原大學提供）

中原大學醫工系教授、計畫主持人蔡育秀指出，這是一個跨校際、跨院系的醫工人才培育計畫，中原醫工身為台灣生物醫學工程教育領頭羊，將以「數位健康、精準醫療、智慧醫院」三大目標主軸規劃課程與活動，攜手校內師資，包含工學院、理學院、電機資訊學院、商學院跨領域教師團隊，以及國家衛生研究院、各合作醫院、產業界及校友資源共同培育人才。

▲中原醫工教師群拜訪雅文基金會，雙方合作開設課程。（圖／中原大學提供）



中原醫工已與22間醫院、15間產業與法人簽署合作協議，積極推動產業實習與合作，縮短學用差距，深化產學鏈結。中原醫工每年舉辦的「醫工日」活動，獲教育部讚許為「非常有創意與價值的創新醫材競賽」。透過「醫工日」競賽，希望能提高學生創意思考與解決問題的能力，進而應用於醫療、保健、照護等產業。

▲「長照應用發展實驗室」模擬醫院環境，是中原大學醫工系特色教學空間之一。（圖／中原大學提供）

蔡育秀教授表示，面對全球性的疫情來勢洶洶，醫學界與教育界必須拿出更好的因應對策，除了要培育「智慧醫院」所需的資通訊與管理人才，為了符合未來醫療系統走入居家與個人化之產業需求，數位「智慧醫材」系統的人才也不可或缺。另外，醫工系教授蔡正倫指導學生獲得EWH設計競賽第2名的佳績，中原學生不僅與國際接軌，更將所學專長融入服務與關懷他人的行動，實現中原大學「全人關懷」的教育理念。