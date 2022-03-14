　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情衝擊！　中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

▲中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

▲「醫工日」競賽為中原醫工特色。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

經過疫情衝擊，人們對醫療照護重要性的認知更勝以往。中原大學14日表示，教育部為配合行政院「臺灣2030全齡健康願景」規劃，設置「2022精準健康產業跨領域人才培育計畫」智慧醫材領域補助，該校獲選為全國五所夥伴學校之一，中原醫工將擴大規模培育生醫跨領域人才，帶動智慧醫材永續發展！▲中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

▲中原「醫工日」將逐步擴大為全國競賽。（圖／中原大學提供）

中原大學醫工系教授、計畫主持人蔡育秀指出，這是一個跨校際、跨院系的醫工人才培育計畫，中原醫工身為台灣生物醫學工程教育領頭羊，將以「數位健康、精準醫療、智慧醫院」三大目標主軸規劃課程與活動，攜手校內師資，包含工學院、理學院、電機資訊學院、商學院跨領域教師團隊，以及國家衛生研究院、各合作醫院、產業界及校友資源共同培育人才。▲中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

▲中原醫工教師群拜訪雅文基金會，雙方合作開設課程。（圖／中原大學提供）

中原醫工已與22間醫院、15間產業與法人簽署合作協議，積極推動產業實習與合作，縮短學用差距，深化產學鏈結。中原醫工每年舉辦的「醫工日」活動，獲教育部讚許為「非常有創意與價值的創新醫材競賽」。透過「醫工日」競賽，希望能提高學生創意思考與解決問題的能力，進而應用於醫療、保健、照護等產業。▲中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

▲「長照應用發展實驗室」模擬醫院環境，是中原大學醫工系特色教學空間之一。（圖／中原大學提供）

蔡育秀教授表示，面對全球性的疫情來勢洶洶，醫學界與教育界必須拿出更好的因應對策，除了要培育「智慧醫院」所需的資通訊與管理人才，為了符合未來醫療系統走入居家與個人化之產業需求，數位「智慧醫材」系統的人才也不可或缺。另外，醫工系教授蔡正倫指導學生獲得EWH設計競賽第2名的佳績，中原學生不僅與國際接軌，更將所學專長融入服務與關懷他人的行動，實現中原大學「全人關懷」的教育理念。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
網美砸71萬「複製過世愛貓」　網全罵翻
大S再婚成韓國媳　張蘭「鬆口談孫撫養權」
辣妹邀開房玩「蒙眼啪啪」　男激戰一半突被捅爆血
五分埔女店員「北市足跡曝光」　曾到饒河夜市吃知名臭豆腐
美官員爆料「俄向北京請求軍援」　中國駐美使館回應了
普丁才是全球首富？　專家揭他「身價之謎」資產恐達6兆
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫措施

學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

疫情衝擊！　中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

提升職場CP值　竹市111年勞工大學3月15日起線上報名

屏東南華微光反轉廢棄小學　勇奪美國繆斯設計獎金獎

竹市「一區一公托」　林智堅兒童節前夕贈幼童入學禮

空軍一日兩事故　IDF戰機返航輪胎漏氣卡跑道

預告「2022桃園三界爺文化祭」慶典　崇德宮董監事會拜會市議會

「人生一甲子藝界30年」　許效舜開南演講道堅持

安平蚵無苦味！　黃偉哲偕林依婷品嚐推薦請安心享用

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

萌娃遇親人虎斑：跟我回家？　牠乖乖進籠住新厝！成功收編

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫措施

學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

疫情衝擊！　中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

提升職場CP值　竹市111年勞工大學3月15日起線上報名

屏東南華微光反轉廢棄小學　勇奪美國繆斯設計獎金獎

竹市「一區一公托」　林智堅兒童節前夕贈幼童入學禮

空軍一日兩事故　IDF戰機返航輪胎漏氣卡跑道

預告「2022桃園三界爺文化祭」慶典　崇德宮董監事會拜會市議會

「人生一甲子藝界30年」　許效舜開南演講道堅持

安平蚵無苦味！　黃偉哲偕林依婷品嚐推薦請安心享用

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」：在家死掉沒人知

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫措施

安格斯12星座一周運勢3／14-3／20　雙子小人纏繞、單身天秤閃電式戀愛

大S再婚成韓國媳…張蘭「鬆口談孫子撫養權」！　正面回應酸民

大艦隊成員+1！羅昇企業擬投資BlueWalker　搶攻歐洲綠能商機

學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

4800坪濕地公園第一排　亞昕攜手新潤推副都心新案

朱立／新光金裁罰案 洩漏金融監理的法治困境

《基因決定我愛你》襯樂超夯！起底原唱是「聲林」冠軍

《語意錯誤》宰燦被爆是校園暴力加害者！　公司火速發聲回擊

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

地方熱門新聞

台南購物輕豪宅2名得主出爐

持續抽水站老舊機組汰換更新

小琉球南風音樂祭　楊繡惠、白雲為觀音祝壽

快上網　「桃園好市乘雙券」登記倒數

桃園楊梅物流倉儲大火　火勢全面燃燒

全台首創水帶清洗捲收機

公布酒駕累犯資料民、眾兩黨議員言詞交鋒

藍軍請黃偉哲拿出對策全力防疫

油價又要漲！　澎湖漁船排隊加油

台南口罩政策不鬆綁

雲林大蒜採收期將至　縣府籲勿拋售新蒜

南消二大隊楠西分隊新建工程動土

前麥寮鄉長許忠富　今登記黨內初選

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

更多熱門

相關新聞

從「護國群山」到「護國觀音」　施振榮：智慧醫材將成醫界分身

從「護國群山」到「護國觀音」　施振榮：智慧醫材將成醫界分身

台灣半導體產業打造出「護國群山」，宏碁集團創辦人施振榮今（7）日表示，下一波台灣更要積極打造「護國觀音」，透過衛福部食藥署認證通過的智慧醫材，讓台灣可以為全世界服務。

關鍵字：

中原醫工智慧醫材蔡育秀教授

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

快訊／幻象2000墜機光點消失　飛官獲救人員平安

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

油價漲「95能改加92？」　中油解答

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面