【英語多益通】大S「閃婚」舊愛　英文怎麼說？

▲ 大S不剝蝦，老公具俊曄也被翻出不會挑魚刺。（圖／翻攝自微博）

文／李海碩

20年來你的電話有換嗎？近期娛樂圈最熱的消息無非是大S與韓國酷龍樂團成員具俊曄透過一通電話促成舊情復燃，更敲定婚姻大事，許多網友描述整個過程如同電視劇一般浪漫。本次藉由整起故事來學結婚、離婚、分居、與登記等婚姻大小事的英文吧！

台灣藝人大S（Barbie Hsu）去年離婚的消息傳到前男友具俊曄的耳中，男方便找出大S二十年前的電話號碼並表達了愛意，雙方為了能夠提早相聚而在電話中決定結婚，讓男方可以配偶的身份來台，並在隔離後與女方相聚。

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對女方而言這是第二次婚姻，也就稱為再婚（second marriage）。女方的前夫是著名企業家（entrepreneur）與餐廳經營者（restauranteur）汪小菲。

Morris Chang is arguably the most famous entrepreneur in Taiwan.

（張忠謀可以說是台灣最著名的企業家。）

與婚姻相關的各種英文

結婚之前通常會先求婚，而求婚就是提出一個共同參與婚姻的提案，所以動詞使用propose。求婚的英文有兩種用法，第一種是A向B求婚，因為有「指向性」，所以介係詞用to；第二種則是直接表示求婚這件事情，因為是個提案，所以接受這個提案就要使用動詞同意（agree）。

John proposed to Mary.

（John向Mary求婚。）

John proposed marriage. Mary agreed .

（John求了婚，Mary同意了。）

求婚之後若對方同意就會進入下一個階段──結婚（marry）。這邊要特別注意，如果使用被動動詞，就要加上介係詞to；主動語態則不需要使用介系詞，嫁娶同字。

Mary has married John.

（Mary與John結婚了。）

Mary is married to John.

（Mary嫁給了John。）

結婚之後要完成法律程序就得去「登記」，意思就是把自己的資料「註冊」在政府系統中，所以動詞用register，在多益測驗中經常出現。

Please visit the city government if you want to register a marriage.

（若您想要登記婚姻，請造訪市政府。）

The registration of marriage can usually be done within an hour.

（婚姻登記通常可以在一小時內完成。）

除此之外，現在除了結婚、登記夫妻關係，也可以登記「伴侶關係」，通常用於非制式的一夫一妻婚姻中，英文為civil partnership「法定伴侶關係」，同樣享有法律與稅制上的福利。

Many same-sex lovers would love to register a civil partnership to better protect each other along the way.

（許多同性戀人都希望登記伴侶關係，以便在人生路上更好地守護彼此。）

如果一對佳偶在婚姻的路上遇到困難，需要給彼此一些喘息的空間，但又還不想結束婚姻，通常會選擇先分居（separate）一陣子。

The couple is filing for separation .

（該對夫妻正申請分居。）

After years of quarrels, John and Mary are separated .

（在數年的爭吵後，John與Mary分居了。）

若分居之後還是覺得雙方不適合再繼續維持婚姻，那就只好選擇離婚。離婚（divorce）源於拉丁文divertere，字根「divert」的意思就是換一條路走。申請離婚的動詞不是用apply，因為已經在婚姻狀態中，要用「備查檔案」的file。

Mary and John are divorced .

（Mary與John已離異。）

Mary filed for divorce after a decade of marriage.

（Mary在與John的十年婚姻後提出離婚。）

離婚在法律上的正式說法為the dissolution of marriage，名詞dissolution是從動詞dissolve「溶解、裁撤」而來，若要用動詞描述則可說The marriage is dissolved。但以上是法律用語中的正式說法，一般生活中大多不太會使用。

閃婚、舊愛怎麼說？

本次有如偶像劇般的故事情節也讓幾個單字再次受到矚目，例如雙方閃婚（whirlwind romance）用龍捲風來表示，其他也有blitz marriage、flash marriage等說法。

除此之外，不少人也提及雙方20年後再次戀愛並結為夫妻，印證了舊愛還是最美，所以舊愛的「愛火」就稱為old flame。

Barbie has married her old flame after two decades.

（大S在二十年後嫁給了舊愛。）



具俊曄也從大S前男友的身分轉為丈夫，前男友的英文是former boyfriend或ex，ex也可用於表示前夫或是前妻的概念。

在疫情使得人與人必須保持社交距離的此刻，讓我們祝福在亂世中依然相信愛情的故事吧。

【多益模擬試題】

1. _________ her number, Koo Jun-yup made the call without any hesitation.

(A) Find

(B) Found

(C) Finding

(D) Finds

2. Had they not become husband and wife, Koo Jun-yup _________ to fly to Taiwan and reunite with Barbie.

(A) would not have been able

(B) would not be able

(C) would have been able

(D) would be able

解析：

1. 正解為(C)。句意「找到了她的號碼後，具俊曄毫不遲疑地打了電話。」本題是分詞構句的經典題型，具俊曄是「主動」找到電話，需使用現在分詞。故(C)為正確答案。

2. 正解為(A)。句意「若他們沒有成為夫妻，具俊曄就無法飛來台灣與大S相聚。」前句由had開頭為過去假設，主要子句需要使用should／would／could／might加上完成式，(C)、(D)語意皆不合。故(A)為正確答案。

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