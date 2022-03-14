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中一中學生完整報告！23頁PPT藏「2張梗圖」　古箏梗超逗趣

▲▼ 報告放白雲梗圖惹怒老師！　中一中學生反駁：我放的是力宏 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲報告放白雲梗圖惹怒老師，學生反駁，「我放的是力宏」。（圖／學生提供）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中一中呂姓音樂教師與學生因報告發生激烈爭辯，在課堂上要求學生刪除高二課程介紹南管北管的內容，爭執影片曝光後，引起各界討論。對此，前桃園市議員王浩宇表示，女老師近年被戲稱「白雲」取笑，男學生在做報告時，故意放入白雲的梗圖，因此老師才會失控。不過，該學生事後秀出整個報告內容，打臉了王浩宇的說法。

該學生的報告有整整23頁，扣除目錄以及問答的部分，剩餘的21頁可以說是圖文並茂，且相當用心，不僅仔細地介紹各種樂器之外，也穿插了一些影片介紹，讓同學可以更加深入了解。

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另外，備受爭議的牽亡歌陣的部分，學生也清楚說明道，是台灣傳統的宗教儀式，並常見於喪禮，且由三弦、月琴或胡琴演奏。

至於梗圖的部分，學生則穿插兩張，一張是古箏梗，內容一問一答，「你不覺得學古箏的都很囂張嗎？」「為什麼？」「他們會擺架子」，最後發問者遭到眾人圍毆，整張圖相當詼諧有趣；另一張則是起初被說成是白雲梗圖的圖片，其實學生是放上王力宏的圖片，上面寫道，「學音樂的孩子不會變壞。」「喔！是嗎？」

對於桃園市前議員王浩宇在臉書的說法，指學生故意針對老師長相取笑戲弄，甚至放上白雲梗圖激怒老師的部分，這樣的報告內容可以說是狠狠的打臉了王浩宇。

此外，當時攝影的男同學也強調，「我們只是單純想捍衛學權、推動教育改革的學生，不應該涉及政治間的鬥爭，我只希望有其他受到傷害的學生，能夠因為看到我們的行動，一起不畏懼權威挺身而出，這才是我們的核心目標」。

學生完整報告內容：

▲▼ 中一中學生報告曝光 。（圖／學生提供）

▲▼ 中一中學生報告曝光 。（圖／學生提供）

▲▼ 中一中學生報告曝光 。（圖／學生提供）

▲▼ 中一中學生報告曝光 。（圖／學生提供）

▲▼ 中一中學生報告曝光 。（圖／學生提供）

▲▼ 中一中學生報告曝光 。（圖／學生提供）

▲▼ 中一中學生報告曝光 。（圖／學生提供）

▲▼ 中一中學生報告曝光 。（圖／學生提供）

▲▼ 中一中學生報告曝光 。（圖／學生提供）

▲▼ 中一中學生報告曝光 。（圖／學生提供）

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