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報告放白雲梗圖惹怒老師！　中一中學生反駁：我放的是力宏

▲▼台中一中音樂老師發飆。（圖／翻攝YouTube）

▲台中一中音樂老師與學生爆發爭執，影片曝光引發議論。（圖／翻攝YouTube）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中一中呂姓音樂教師與學生因報告發生激烈爭辯，在課堂上要求學生刪除高二課程介紹南管北管的內容，爭執影片曝光後，引起各界討論。對此，前桃園市議員王浩宇表示，女老師近年被戲稱「白雲」取笑，男學生在做報告時，故意放入白雲的梗圖，因此老師才會失控。不過，該學生否認此事，表示自己並未放「白雲」圖，而是王力宏的照片。

該爭執影片曝光後，桃園市前議員王浩宇在臉書上發文表示，女老師長期因為長相關係，遭到學生捉弄取笑，甚至還被取名「風乾橘子皮」，近幾年更稱她為「白雲」；而此次音樂課報告中，該名男同學故意用白雲的照片配上牽亡魂歌報告，讓老師失控後，再由另名同學側錄，讓他感嘆，「資優生不一定就是對的。」

▲▼ 報告放白雲梗圖惹怒老師！　中一中學生反駁：我放的是力宏 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲報告放白雲梗圖惹怒老師，該學生反駁，「我放的是王力宏」。（圖／學生提供）

王浩宇說，「優秀的學生也要有好的人格，特別是不應該去取笑老師的長相。最關心學權的我一直沒有發言，因為事實就是這樣，老師真的是辛苦了」，「同學，請適可而止。取笑人家長相還在媒體帶風向，你的良心不會痛嗎？」

對此，該學生出面澄清，表示自己並未放上「白雲」梗圖，而是放了王力宏的照片。據了解，校方將於今日與同學溝通了解詳情，而女老師屆時也會出面說明，校方將會一併釐清詳細事發原因。

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