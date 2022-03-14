快訊／康友「龐氏騙局」狠撈201億　黃文烈等29人證券詐欺起訴

▲檢調查出康友生技董事長黃文烈從一開始回台上市就是場騙局。（圖／資料照）

出版時間：09：45

新增案情：10：27

記者劉昌松／台北報導

曾為生技股王的康友-KY前年因財務困難被強制下市，檢調追查2年多，發現整間公司從一開始就是一場精心策畫的「龐氏騙局」，廈門奔馬集團負責人王命亮為了炒地資金，藉台籍人士黃文烈「鮭魚返鄉」名義回台上市，以假財報、股票質押、炒作股票等手法，從台灣資本市場吸金201.6億多元，台北地檢署14日依證券詐欺等罪起訴王、黃等29人。

同案遭起訴的包括康友接任董事長陳民郎，立委吳怡玎的父親吳光訓，三洋維士比家族的陳玉蓮、陳和順堂姐弟，股市炒手鄭光育，會計師施景彬和江明南等人。

▲立委吳恰玎的父親吳光訓涉康友炒股案遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

北檢起訴指出，王命亮和黃文烈共同主導廈門「奔馬協力集團」，本業是開發地產，2008年看上「六安華源製藥」廠房所在地具有開發商機，把六安華源買下的同時，也趁著當時台灣推動「海外企業來台上市」的鮭魚返鄉政策，籌畫以生技製藥公司的名義台，到台灣吸取資本市場大量金錢作為炒地資金。

為了順利上市，王命亮和黃文烈找勤業眾信會計師施景彬、江明南製作假財報，以虛增銀行存款等方式，美化、杜撰財報，通過上市審核門檻，同時再利用海外企業來台上市的條件之一，是擬上市股份至少10%必須以現金增資方式發行新股，光明正大地先以公開圈購名義，詐得18億元。

檢調發現，康友-KY在2015年3月25日正式掛牌後，為了吸引投資人入股，年年發放高額現金股利，其實這些全部都是康友打腫臉充胖子，來源不是發行新股的股款，就是向銀行借貸而來，實際上公司主打的生計藥廠「六安華源」早就是個空殼，機具都已經被拿去質押。

▲康友董事長陳民郎。（資料照／記者劉昌松攝）

更誇張的是，康友向銀行貸款的擔保，大多就是康友自己的股票，維持康友股價成了維持康友財務假象的最重要工作，王命亮、黃文烈因此找來市場派金主陳民郎、立委吳怡玎的父親吳光訓，搭配作手鄭光育、三洋維士比集團陳和順等人，聯手炒作康友股價，讓根本毫無實績的康友一度站上生技股王寶座，王命亮、黃文烈伺機把手中原始人頭股東的股票倒出獲利。

檢察官統計，直到2020年7月21日，康友財務無法周轉，黃文烈潛逃出境後，媒體披露爆發，康友已經藉由多次發行新股詐得29.7億元、向銀行詐貸62.6億元、變賣原始股東持股獲得109億元，不法所得達201億元，即使扣掉利息等成本，獲利也達133億元。

