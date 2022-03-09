向廠商強索回扣...可疑資金上千萬　花蓮玉里鎮長蔡秋龍夫婦聲押

▲▼玉里鎮長蔡秋龍（中）涉以借貸方式向廠商收取回扣遭檢方聲請羈押。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍疑因收受廠商工程款回扣，8日上午蔡秋龍夫妻及鎮公所相關承辦人員遭檢調約談，並搜索公所、住處等10多處。8日晚間移送地檢署複訊。經一夜偵訊，檢方認為蔡秋龍等人供詞避重就輕，且有串供之虞，9日針對蔡秋龍夫婦徐、前建設課主辦技士吳明澍、建設課技士林昌慶、清潔隊李浚益等人聲請羈押，預計下午開羈押庭。

據了解蔡秋龍疑以借貸方式向廠商收取回扣，檢方接獲檢舉指鎮公所自2020年起有多筆公共工程如玉里鎮棒壘球場、LED路燈汰換工程等，進而發現蔡秋龍與特定得標廠商有不正當借貸資金往來。

檢警8日，搜索玉里鎮公所、蔡秋龍及相關標案承辦人員辦公位置及住處，共計搜索15處所、涉案被告11人。

檢方表示，蔡雖供稱只是單純借貸關係，但都僅向得標廠商借貸，實在不符常理，目前仍持續釐清金流與蒐集相關事證。

▲花蓮地檢署檢察官林俊廷表示，蔡秋龍指向得標廠商借貸，實在令人起疑。

據了解，蔡秋龍不正當資金往來數額累計高達上千萬元，涉犯法條包括：貪污治罪條例藉勢藉端勒贖罪、收受賄賂罪、圖利罪等，檢方將持續深入依法偵辦。

檢方9日已將鎮長蔡秋龍、妻子徐惠玲、前建設課主辦吳明澍、建設課技士林昌慶、清潔隊李浚益等5人聲請羈押，現任秘書張一旻、前建設課約聘技士金玲珠各以20萬元交保，廠商陳來順以30萬元交保候傳。