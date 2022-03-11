快訊／凱羿-KY大虧12億...前董座竟倒股避損　涉內線交易遭移送

▲凱羿-KY前董事長蔡謀燦涉嫌內線交易遭約談後290萬元交保。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上市公司凱羿-KY前年陸續發生，賣到歐洲的醫療口罩因規格問題被退貨、採購油品疑似遭詐，再加上醫療手套採購糾紛，總共面臨超過12億元的損失，但在凱羿公告眾多利空訊息前，當時的董事長蔡謀燦等人卻涉嫌偷偷先賣股，總避損上億元，涉嫌內線交易罪，新北地檢署10日指揮調查局約談蔡後，依違反《證交法》罪嫌，諭令蔡謀燦290萬元交保。

凱羿-KY在2020年7月10日，上公開資訊觀測站發布重大訊息，公告因醫療口罩交易退貨損失，對第二季財報造成潛在影響約2.1億元；同年11月16日又公告揭露，公司遇到醫療手套採購糾紛，致其他應收款提列減損損失6790萬8000元，以及輕質循環油採購銷售合約未能履約，可能須賠償鉅額違約金約10億元。

檢調獲報，在凱羿這2個重大訊息確立，到消息公開前的禁止交易期間，菜謀燦等人分別大量賣出凱羿-KY公司的股票，累計規避損失達1億786萬8640元，新北地檢署企業犯罪專組檢察官陳柏文、檢肅黑金專組檢察官黃筱文，10日共同指揮調查局調查局新北市調處進行第2波搜索，並約談被告、證人共22人，其中蔡謀燦涉嫌重大，被諭令290萬元交保，其餘4被告各以200萬到10萬元交保。