基隆廂型車秒變火球！火煙劇烈狂燒　警消射水搶救無傷亡

▲基隆廢棄廂型車秒變火球，警消射水搶救無傷亡。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／基隆報導
基隆市中正區新豐街某巷弄一處空地13日晚上8時許，發生一輛廢棄廂型車火燒車意外，車輛竄出熊熊大火，令人怵目驚心，警消獲報後立即派員馳援現場灌救，馬上拉水線射水搶救，火勢迅速控制撲滅，所幸並無人員傷亡，至於詳細起火原因仍有待調查釐清。
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▲基隆廢棄廂型車秒變火球，警消射水搶救無傷亡。（圖／記者郭世賢翻攝）
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