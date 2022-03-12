移民署破獲吸血高利貸集團！　數百名外籍移工受害遍及全台

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義專勤隊破獲吸血高利貸集團，經長期蒐證，日前會同南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位，於台中、彰化等地執行搜索，查獲護照、借據、帳冊等證物，並聲請裁定扣押主嫌帳戶及現金700餘萬元，全案依違反刑法重利罪、銀行法等罪，將一干罪嫌移送臺中地方檢察署偵辦。

▲移民署查扣證物。（圖／記者翁伊森翻攝）

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲移工控訴，因家鄉急難，而透過同鄉仲介以護照質押、簽本票及高利等條件借貸，一旦無力償還，則無法順利取回護照，影響轉換雇主權利，獲報後循線偵查發現以楊姓國人為首的高利貸集團，以具有印尼華僑身分的黃嫌為集團中主要招募者，利用同鄉間的信任感，於網路上刊登借錢容易之廣告，鎖定急需、缺乏合法借錢管道的印尼籍移工，放年利率121%~152%的高利貸牟取暴利，受害人數百人且遍及全臺各地。嘉義縣專勤隊經過長期蒐證，見時機成熟，日前會同南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位於臺中、彰化等地執行搜索，傳喚、拘提多名集團成員到案，起獲遭扣押的印尼護照342本、借據、帳冊及點鈔機等證物，並聲請裁定扣押主嫌帳戶及現金700餘萬元，全案依違反刑法重利罪、銀行法等罪，將一干罪嫌移送臺中地方檢察署偵辦。

▲嫌犯利用社群媒體刊登借錢廣告。（圖／記者翁伊森翻攝）

移民官進一步調查發現，楊嫌利用家人的帳戶為掩護，暗地進行高利貸的資金流動，而黃嫌則公然在臉書刊登借款訊息，以500元的報酬為誘因，吸引印尼籍移工媒介其他同鄉借款，進而對上千名因急迫、輕率、無經驗之移工施以重利放貸，還款方式為借款2萬元若分2個月攤還，每月需本利攤還1萬2,500元；分5個月攤還，每月需本利攤還6,000元外加1,000元手續費，以利息除以本金換算，該還款方式相當年息121%~152%，皆比一般民間借貸月息9%及銀行信用貸款年息3%高出許多，且於放款簽署文件中，仗勢被害人不諳中文且急需用錢情況，簽署借據及護照抵押同意書，被害人萬一無法按時還款，集團成員便將借款人申辦借貸時手持借據及貸款金額照片，公布於社群軟體，並至借款人雇主處逼迫被害人還債，使被害人心生恐懼，行徑相當囂張。

嘉義縣專勤隊呼籲，外籍移工如有財務上需求，除循合法管道向銀行申請貸款外，亦要審慎小心選擇借款之金融機構，並且仔細確認利息計算方式，以及是否超過自身償還能力，以免陷入錢坑無底洞。民眾若發現有外來人口借貸金錢超過法定放貸利率，或有遭受不法逼迫或迫害等情事，請向嘉義縣專勤隊(電話：05-3625162)或撥打110向警方檢舉，共同維持良好社會秩序;另呼籲移工朋友勿以護照質押借貸，避免可能產生遭暴力討債等爭端。

▼犯嫌將無法還款的被害人照片公布於網路社群軟體。（圖／記者翁伊森翻攝）