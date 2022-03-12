　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

移民署破獲吸血高利貸集團！　數百名外籍移工受害遍及全台

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義專勤隊破獲吸血高利貸集團，經長期蒐證，日前會同南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位，於台中、彰化等地執行搜索，查獲護照、借據、帳冊等證物，並聲請裁定扣押主嫌帳戶及現金700餘萬元，全案依違反刑法重利罪、銀行法等罪，將一干罪嫌移送臺中地方檢察署偵辦。

▲▼移民署南區事務大隊嘉義專勤隊破獲吸血高利貸集團。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲移民署查扣證物。（圖／記者翁伊森翻攝）

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲移工控訴，因家鄉急難，而透過同鄉仲介以護照質押、簽本票及高利等條件借貸，一旦無力償還，則無法順利取回護照，影響轉換雇主權利，獲報後循線偵查發現以楊姓國人為首的高利貸集團，以具有印尼華僑身分的黃嫌為集團中主要招募者，利用同鄉間的信任感，於網路上刊登借錢容易之廣告，鎖定急需、缺乏合法借錢管道的印尼籍移工，放年利率121%~152%的高利貸牟取暴利，受害人數百人且遍及全臺各地。嘉義縣專勤隊經過長期蒐證，見時機成熟，日前會同南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位於臺中、彰化等地執行搜索，傳喚、拘提多名集團成員到案，起獲遭扣押的印尼護照342本、借據、帳冊及點鈔機等證物，並聲請裁定扣押主嫌帳戶及現金700餘萬元，全案依違反刑法重利罪、銀行法等罪，將一干罪嫌移送臺中地方檢察署偵辦。

▲▼移民署南區事務大隊嘉義專勤隊破獲吸血高利貸集團。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼移民署南區事務大隊嘉義專勤隊破獲吸血高利貸集團。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嫌犯利用社群媒體刊登借錢廣告。（圖／記者翁伊森翻攝）

移民官進一步調查發現，楊嫌利用家人的帳戶為掩護，暗地進行高利貸的資金流動，而黃嫌則公然在臉書刊登借款訊息，以500元的報酬為誘因，吸引印尼籍移工媒介其他同鄉借款，進而對上千名因急迫、輕率、無經驗之移工施以重利放貸，還款方式為借款2萬元若分2個月攤還，每月需本利攤還1萬2,500元；分5個月攤還，每月需本利攤還6,000元外加1,000元手續費，以利息除以本金換算，該還款方式相當年息121%~152%，皆比一般民間借貸月息9%及銀行信用貸款年息3%高出許多，且於放款簽署文件中，仗勢被害人不諳中文且急需用錢情況，簽署借據及護照抵押同意書，被害人萬一無法按時還款，集團成員便將借款人申辦借貸時手持借據及貸款金額照片，公布於社群軟體，並至借款人雇主處逼迫被害人還債，使被害人心生恐懼，行徑相當囂張。

嘉義縣專勤隊呼籲，外籍移工如有財務上需求，除循合法管道向銀行申請貸款外，亦要審慎小心選擇借款之金融機構，並且仔細確認利息計算方式，以及是否超過自身償還能力，以免陷入錢坑無底洞。民眾若發現有外來人口借貸金錢超過法定放貸利率，或有遭受不法逼迫或迫害等情事，請向嘉義縣專勤隊(電話：05-3625162)或撥打110向警方檢舉，共同維持良好社會秩序;另呼籲移工朋友勿以護照質押借貸，避免可能產生遭暴力討債等爭端。

▼犯嫌將無法還款的被害人照片公布於網路社群軟體。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼移民署南區事務大隊嘉義專勤隊破獲吸血高利貸集團。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼移民署南區事務大隊嘉義專勤隊破獲吸血高利貸集團。（圖／記者翁伊森翻攝）

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
快訊／彰化豬舍大火！　20隻全變烤豬
快訊／國軍裝甲車「撞斷電桿」！　周遭住戶大停電
李富城輕微失智！　10大前兆「突然斷片」注意了
找單男無套3P人妻！　2度懷孕不知生父是誰
快訊／雙北不明感染擴大！30多歲女確診　僅打過1劑BNT
獨／丟8歲女兒監護權...被列「不友善行為」　空姐母律師信藏
快訊／增1例本土！另增61例境外移入
教召大不同！中部有3天夜戰拔營　阿兵哥超期待

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化豬舍大火！濃煙狂竄遠處可見　大火吞噬20隻豬全被烤焦　

快訊／國軍裝甲車「撞斷電桿」！桃園楊梅227戶停電　台電搶修

獨／丟8歲女兒監護權...被列「不友善行為」　空姐母律師信藏洋蔥

教召大不同！彰化有3天夜戰拔營　防蚊液已備好...阿兵哥超期待

移民署破獲吸血高利貸集團！　數百名外籍移工受害遍及全台

只剩2天！空姐媽心碎陪女兒　8歲女吐心聲：爸比別帶走我

方向盤轉彎角度太大！國道10號「大貨車90度翻」　小玉西瓜碎滿地

《初擁》劇組2名攝影神仙谷喪命　職安中心火速赴現場調查

害兒被警開槍打中腦恐成植物人　母將提告同車駕駛過失傷害

快訊／中一中音樂課介紹牽亡魂遭師痛罵　學生駁：導師嘲諷恐嚇非安撫

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

彰化豬舍大火！濃煙狂竄遠處可見　大火吞噬20隻豬全被烤焦　

快訊／國軍裝甲車「撞斷電桿」！桃園楊梅227戶停電　台電搶修

獨／丟8歲女兒監護權...被列「不友善行為」　空姐母律師信藏洋蔥

教召大不同！彰化有3天夜戰拔營　防蚊液已備好...阿兵哥超期待

移民署破獲吸血高利貸集團！　數百名外籍移工受害遍及全台

只剩2天！空姐媽心碎陪女兒　8歲女吐心聲：爸比別帶走我

方向盤轉彎角度太大！國道10號「大貨車90度翻」　小玉西瓜碎滿地

《初擁》劇組2名攝影神仙谷喪命　職安中心火速赴現場調查

害兒被警開槍打中腦恐成植物人　母將提告同車駕駛過失傷害

快訊／中一中音樂課介紹牽亡魂遭師痛罵　學生駁：導師嘲諷恐嚇非安撫

機師可以回家居檢了！華航：機組員符合「2條件」允返家檢疫

藤浪晉太郎5局無安打飆速156奪勝　中田翔熱身賽再開轟

孟耿如出道15年曝「影視圈黑暗面」！險戲沒安全措施：抱怨被說大牌

彰化豬舍大火！濃煙狂竄遠處可見　大火吞噬20隻豬全被烤焦　

快訊／台南關廟區住宅火警　連棟建築物冒火舌2孩童脫困

「打疫苗領500元」催打奏效！　65歲以上長者接種人數近翻倍

雲林高職生抓貓丟池塘「自首後休學了」　校方發聲明曝掌鏡人身分

車諾比已被斷電2日！僅靠「柴油發電機」維持電力　烏二度派人搶修

快訊／國軍裝甲車「撞斷電桿」！桃園楊梅227戶停電　台電搶修

Ella高雄秒殺「還有機會搶票」！Selina為她曬素顏：戀愛中女人最美

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

中一中音樂課介紹牽亡魂師生互嗆　校方作出回應

台中槍戰最新畫面曝　氣質妹遭衝撞尖叫

即／苗栗神仙谷墜谷意外！2人宣告不治

失蹤男遭警開槍頭部中彈　慘淪植物人母淚崩

70kg人妻誘開房　4男慘成豬頭：她求我的

高雄43億洗錢水房14嫌竟全無罪　檢轟：台淪洗錢天堂

介紹南北管被師罵牽亡魂　學生駁：嘲諷+恐嚇非安撫

基隆民宅14樓「火勢猛烈」住戶急逃生

勸神仙谷祭靈遭拒　耆老：下午就出事

中和賓士拒檢後座中彈　媽控執法過當：我兒帥又暖

即／高雄5汽車保養廠陷火海　傳爆炸聲民眾驚逃

3天後8歲女送去義大利！空姐媽淚

台南公司老闆墜樓亡　路人以為「街友路倒」

基隆145cm小隻馬「肉體抵車資」　殺3運將改運

更多熱門

相關新聞

即／烏克蘭10僑民　班機今傍晚飛抵桃機

即／烏克蘭10僑民　班機今傍晚飛抵桃機

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭正如火如荼進行、台灣政府也緊急對旅居烏克蘭的台灣民眾進行撤僑行動，日前傳出台灣10名旅居烏克蘭國人自烏克蘭離境後，因無PCR核酸檢測證明，受困於土耳其伊斯坦堡機場。所幸在移民署、教育部、外交部相關人員努力下、3日10名國人都已在凌晨順利登機，預計於今天傍晚17時35分返抵桃園機場。

桌遊推廣多元文化　移民署家庭教育培力新住民講師

桌遊推廣多元文化　移民署家庭教育培力新住民講師

獨／前豬哥隊長反控　女富商偷走150萬現金

獨／前豬哥隊長反控　女富商偷走150萬現金

移民署貪官向9移工硬拗「茶水費」　慘丟鐵飯碗哭

移民署貪官向9移工硬拗「茶水費」　慘丟鐵飯碗哭

越南移工居留期滿想展延　買假文件遭識破

越南移工居留期滿想展延　買假文件遭識破

關鍵字：

移民署高利貸

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

中一中音樂課介紹牽亡魂師生互嗆　校方作出回應

台中槍戰最新畫面曝　氣質妹遭衝撞尖叫

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面