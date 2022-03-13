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齒舌再親也會相咬　鑽石婚退休老師分享愛情長壽秘方：氣消後互諒

▲南投縣政府表揚鑽石婚夫婦蔡武男、陳秀雲。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府表揚鑽石婚夫婦蔡武男、陳秀雲。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

明天是白色情人節，南投縣政府日前舉辦金婚、鑽石婚、白金鑽婚暨長青等各類楷模表揚大會，為全縣結婚滿50年、60年，甚及70年等1076對恩愛佳偶做見證，包括滿60年「鑽石婚」的蔡武男、陳秀雲；竹山鎮公所今天也以下坪吊橋作為「鵲橋」舉辦百對情侶漫步活動，共有5對參加的情侶進行現場告白，濃情喜氣洋洋。

縣府表示，全縣於110年共有29對結婚滿70年的「白金鑽婚」、349對60年「鑽石婚」及698對滿50年「金婚」的賢伉儷，表揚活動去年受疫情影響停辦，10日於日月潭九族文化村盛大補辦；蔡武男夫婦代表眾人由縣長林明溱陪同點燃喜燭、同切蛋糕，向正港白頭偕老、結髮一輩子的多對資深情侶們獻上最大祝福。

▲白色情人節前夕，南投縣政府、竹山鎮公所分別舉辦年度白金鑽石金婚表揚和情侶闖關活動。（圖／南投縣政府、竹山鎮公所提供）

▲南投全縣110年共有1076對金婚以上夫妻檔。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，83歲的蔡武男家住竹山鎮、為退休地理老師，桃李滿天下的他和同齡妻子陳秀雲去年結褵滿60年；被問到有沒有吵過架，2人雙雙猛點頭說：「當然有啊！牙齒舌頭這麼親近都會『相咬』了，何況是夫妻！」夫婦倆表示，人人都有脾氣、意見不合「起冤家」難免，重要的是氣消了要懂得互相溝通諒解，感情就能長長久久。

▲▼竹山鎮公所舉辦情侶漫步活動，參加伴侶深情告白獻吻。（圖／竹山鎮公所提供）

▲▼竹山鎮公所舉辦情侶漫步活動，參加伴侶深情告白獻吻。（圖／竹山鎮公所提供）

▲白色情人節前夕，南投縣政府、竹山鎮公所分別舉辦年度白金鑽石金婚表揚和情侶闖關活動。（圖／南投縣政府、竹山鎮公所提供）

竹山鎮公所則於今日在下坪吊橋舉辦「情侶漫步‧白色情人節」系列活動，共有100對情侶或民眾參加；公所除將吊橋妝點充滿粉紅色愛心，2側步道也開滿「3月雪」垂枝女真，景色美麗又浪漫。

公所表示，這次有5對情侶參與告白活動，在浪漫氣氛下完成愛的宣言，非常甜蜜，也特別請到2對結婚已經超過50年的長輩來到現場，讓他們生平首次穿上婚紗走紅地毯，並分享夫妻相處之道，讓現場充滿濃濃的幸福味。

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