載到嘔吐客！後座「肉泥噴泉」卡椅縫　運將崩潰：吃回去免費

▲原PO的後座被客人吐得亂七八糟。（圖／翻攝爆怨公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

許多人無法衡量自己的酒量，乘坐計程車回家時，因暈車或酒意而直接嘔吐，除了噁心之外，也造成運將的困擾。一名運將拍下照片表示，他不知道要跟這名乘客收多少清潔費才算合理，因為有些嘔吐物會卡在縫內，清理起來非常困難，「可以跟吐的乘客（說）叫他吃回去可免收清潔費？」

「我都懷疑我後腦被噴到」，該名運將在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他第一次遇到吐得這麼誇張的乘客，由於之前沒碰過類似的情況，因此拍下慘狀發文，「徵求汽車美容業者，評估價格」，希望可以知道一個價位，好跟乘客求償。

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▲網友感嘆這種情況要清非常久，才能讓味道散去。（圖／翻攝爆怨公社）



照片顯示，一名有染髮的乘客疑似自己帶有垃圾袋，但仍忍不住吐在後座的中間位置，大量的嘔吐物瞬間湧出，導致椅子跟椅子中間的縫隙中，也卡了不少肉色的嘔吐物，彷彿看到照片都可以聞到味道。

網友看完紛紛留言，「我爸爸說這種車上要沒有味道要很久」、「幸好我中餐已經消化完了」、「一天營業額加清潔除臭」、「南部2000就可以，主要味道可能要2周才能散，二手車行的車洗久了就習慣了」、「我打翻半杯奶茶被收4500，給你參考」、「本來計畫去兼職開Uber，剛好滑到直接打消念頭」、「超噁的看到會吐血，那種說1000、2000的自己來洗洗看，那個不是只有擦一擦這麼簡單欸，一定要把椅子拆下來洗了，洗還要曬乾」。

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