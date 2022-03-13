奧萬大森林星空帳篷暨森林小舖開幕　入住就能賞美景

▲奧萬大森林星空帳篷暨森林小舖正式開幕（下同）。（圖／南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂區「森林星空帳篷暨森林小舖」，日前宣布正式對外營運，於園區核心位置以森林、星空、露營等主題打造共8頂帳篷，周圍由山櫻花及霧社櫻圍繞，風景優美，其中園區商店森林小舖更與原民合作，販售鄰近部落特色產品，提供原住民風味餐，兩者於今日開幕後，遊客均可預約入住體驗，感受奧萬大的山林魅力。

奧萬大森林星空帳篷和森林小舖於10日開幕，並進行揭幕剪綵儀式，並由林務局南投管處引領現場來賓繪製三角旗、懸掛至8頂帳篷上，再於森林小舖品嚐原住民風味餐，搭配阿里山王子的現場演唱、「里山織色賽德克纖維工坊」老師何珍襄帶領眾人認識織布文化，充分享受體驗山林。

南投林管處表示，為因應後疫情時代及露營活動興起，於2021年即以親近山林及「入住帳篷就能欣賞星空美景」為概念，著手規劃8頂森林星空帳篷，並以四季代表星座為命名，期許能顛覆奧萬大既有的賞楓印象、注入新的旅遊活力；而森林小舖結合原民部落相關手作工藝品及充滿道地「原」味的餐點，是不可錯過的餐飲選擇。

南投林管處指出，新開幕的2大場域未來將由奧萬大自然教育中心運用環境教育課程，結合森林小舖飲食餐點、入住森林星空帳篷，提供遊客舒適且優質的遊憩旅程，達到身心靈放鬆的森林療癒，並從遊程中學習友善山林的正確態度。

星空帳棚收費視遊程活動及主題而訂，內容包含「一泊三食+一茶點、2個遊程活動及夜觀」，預計一人4000至5500元，一帳最多可容納4人，共8帳，可團體預約、16人成團；相關資訊和公告可留意「奧萬大自然教育中心」臉書粉專，若有住宿問題也可以向南投林管處育樂課洽詢。