　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

奧萬大森林星空帳篷暨森林小舖開幕　入住就能賞美景

▲奧萬大森林星空帳篷暨森林小舖正式開幕。（圖／南投林管處提供）

▲奧萬大森林星空帳篷暨森林小舖正式開幕（下同）。（圖／南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂區「森林星空帳篷暨森林小舖」，日前宣布正式對外營運，於園區核心位置以森林、星空、露營等主題打造共8頂帳篷，周圍由山櫻花及霧社櫻圍繞，風景優美，其中園區商店森林小舖更與原民合作，販售鄰近部落特色產品，提供原住民風味餐，兩者於今日開幕後，遊客均可預約入住體驗，感受奧萬大的山林魅力。

奧萬大森林星空帳篷和森林小舖於10日開幕，並進行揭幕剪綵儀式，並由林務局南投管處引領現場來賓繪製三角旗、懸掛至8頂帳篷上，再於森林小舖品嚐原住民風味餐，搭配阿里山王子的現場演唱、「里山織色賽德克纖維工坊」老師何珍襄帶領眾人認識織布文化，充分享受體驗山林。

▲奧萬大森林星空帳篷暨森林小舖正式開幕。（圖／南投林管處提供）

南投林管處表示，為因應後疫情時代及露營活動興起，於2021年即以親近山林及「入住帳篷就能欣賞星空美景」為概念，著手規劃8頂森林星空帳篷，並以四季代表星座為命名，期許能顛覆奧萬大既有的賞楓印象、注入新的旅遊活力；而森林小舖結合原民部落相關手作工藝品及充滿道地「原」味的餐點，是不可錯過的餐飲選擇。

▲奧萬大森林星空帳篷暨森林小舖正式開幕。（圖／南投林管處提供）

南投林管處指出，新開幕的2大場域未來將由奧萬大自然教育中心運用環境教育課程，結合森林小舖飲食餐點、入住森林星空帳篷，提供遊客舒適且優質的遊憩旅程，達到身心靈放鬆的森林療癒，並從遊程中學習友善山林的正確態度。

星空帳棚收費視遊程活動及主題而訂，內容包含「一泊三食+一茶點、2個遊程活動及夜觀」，預計一人4000至5500元，一帳最多可容納4人，共8帳，可團體預約、16人成團；相關資訊和公告可留意「奧萬大自然教育中心」臉書粉專，若有住宿問題也可以向南投林管處育樂課洽詢。

►迪士尼控快來！冰雪奇緣項鍊、小飛象耳環都特價了

ET快訊
先高溫34°C再轉濕涼　 一圖秒懂「變天時間點」
中一中師暴氣開罵「學生頂嘴這1句」　前大法官搖頭：要尊重老師
烏克蘭19歲少女求庇護　淪49歲波蘭男洩欲工具
元祖級手搖飲還活著！　8年級女讚爆：想到國小
租車3天「噴8600元」！　內行曝3省錢神招
28歲正妹網紅癌逝！「光頭燦笑」最後身影網淚崩
外媒曝俄軍遺體「塞爆停屍間」　居民：多到不敢置信

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

奧萬大森林星空帳篷暨森林小舖開幕　入住就能賞美景

男確診糖尿病15年後淪洗腎　南投縣衛生局：留意三高免腎病變

桃園地景藝術節熱情飆高溫　「行動補給站」力挺值勤員警

幫幫烏克蘭！大秀國小學生自主發起義賣高麗菜+畫作募款

台南做工行善團樂行繕　假日暖心接力助弱修屋

新冠肺炎染疫康復後遺症多　南投醫院分享自主訓練重點

台南民宅3樓佛廳起火　男房客及時脫困未受傷

齒舌再親也會相咬　鑽石婚退休老師分享愛情長壽秘方：氣消後互諒

再現百年榮光　文化部補助台南山上花園水道博物館2700萬整建　　

富立電視台成立慈善會台南分會　「春季送愛」助低收69戶受惠

高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

巨大「女鵝」發現偷拍爆咬手機　媽曝飼養日常勸退：根本小屁孩

為閃狗煞停！後騎士180度撲街　蝴蝶效應？攤販驅趕動作害慘他

烏克蘭軍重回基輔與俄交戰！士兵怒：會把這些混蛋「清零」

吳慷仁《華燈3》遭林心如狠掐胸部　小姐們街頭互K⋯她：妖怪在打架XD

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

奧萬大森林星空帳篷暨森林小舖開幕　入住就能賞美景

男確診糖尿病15年後淪洗腎　南投縣衛生局：留意三高免腎病變

桃園地景藝術節熱情飆高溫　「行動補給站」力挺值勤員警

幫幫烏克蘭！大秀國小學生自主發起義賣高麗菜+畫作募款

台南做工行善團樂行繕　假日暖心接力助弱修屋

新冠肺炎染疫康復後遺症多　南投醫院分享自主訓練重點

台南民宅3樓佛廳起火　男房客及時脫困未受傷

齒舌再親也會相咬　鑽石婚退休老師分享愛情長壽秘方：氣消後互諒

再現百年榮光　文化部補助台南山上花園水道博物館2700萬整建　　

富立電視台成立慈善會台南分會　「春季送愛」助低收69戶受惠

微軟搶攻混合辦公商機　二款新筆電登台「三種模式一次滿足」

診間走進1隻「常上新聞的狗」　飼主全緊抱毛孩屏氣！牠卻哭著找媽

大嫂嫁進來變公主　她一人包辦所有家事還幫「洗內衣褲」崩潰

鹿港運動器材工廠大火　濃煙竄天！搶救近4小時撲滅

「草莓大福」吃了好幸福！可可內餡、抹茶冰淇淋全台六間也不能錯過

陸夏勾引女友「我會讓妳很快樂」　「老司機」莊凱勛下指導棋…導演喊出去！

衝突恐變成三次大戰！　川普：若我在白宮「普丁不會入侵烏克蘭」

烤地瓜冰棒、開心果甜筒都有！超商「異國冰」開吃　還有榴蓮口味

一週天氣「先高溫34°C再轉濕涼」！　 1圖秒懂週四後變天

捷運座椅「為何坐起來硬硬的」　真相曝光！乘客全答錯

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

地方熱門新聞

台南傳5區停電！市長黃偉哲說重話

攔查贓車遭衝撞　台南警開槍仍被逃

他選議員布條只掛「我是媽媽的兒子」

高雄青力挺素人黃雍琇拚出線

單親國二生父母先後過世　油漆工房東收養卻中風

永康警偕專勤隊臨檢移工群聚娛樂場所

台南關廟區住宅火警2孩童脫困

嚴抓高雄式騎法　24hrs又開出1043張罰單

富立電視台成立慈善會台南分會

台南民宅3樓佛廳起火

台南購物輕豪宅2名得主出爐

搶救小琉球受傷綠蠵龜　海巡、航運、學者接力完成

保全員猝死！　善心住戶協助辦理身後事

文化部補助台南山上花園水道博物館2700萬　　

更多熱門

相關新聞

南投林管處邀請民眾赴奧萬大觀山鳥賞櫻花

南投林管處邀請民眾赴奧萬大觀山鳥賞櫻花

歷經2月下旬連日陰寒天氣後，陽光在3月終於露臉，奧萬大國家森林遊樂區的霧社櫻花盛放，活潑的山鳥們也在櫻花叢間穿梭進出，景象熱鬧；南投林管處建議喜歡親近大自然的民眾，千萬不要錯過享受陽光、觀鳥和賞花的時機。

奧萬大各式櫻花將盛放至3月

奧萬大各式櫻花將盛放至3月

闊葉樹材多元利用成果展　奧萬大自然教育中心登場

闊葉樹材多元利用成果展　奧萬大自然教育中心登場

雙十連假　奧萬大推門票半價優惠

雙十連假　奧萬大推門票半價優惠

奧萬大10月推森林療育系列活動

奧萬大10月推森林療育系列活動

關鍵字：

奧萬大星空帳篷森林小舖

讀者迴響

熱門新聞

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

鍾欣凌驚買驗孕棒測第3胎：有就得生

年收250萬追不到超商女店員！　原因只有一個

徐乃麟邀《全明星》紅隊！豪宅宴超狂

大甲地瓜球「爆乳闆娘」　臉書曝光

Albee搭捷運「內褲外露」超丟臉！

她目睹車禍幫報警　被收1.2萬散落物處理費

麗喆幼兒園孩子集體受虐　檢方介入偵查

台中女大生考試昏睡！就醫一聽崩潰提告

快訊／嘉義「玉山旅社咖啡」全面燃燒！警消出動21車灌救

中一中女師被稱白雲暴怒！本尊親上火線

不是冷氣機！　過來人曝「1神家電最有感」：後悔太晚買

外國網紅爆發「離台潮」　日YTR揭8內幕：很麻煩

禾馨詐保案大逆轉　專業孕婦鑽漏洞詐千萬

即／高雄愛河驚見女浮屍！身穿豹紋上衣

更多

最夯影音

更多
高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰
謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面