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社會 社會焦點 保障人權

短裙妹搭捷運疑遭偷拍　男友揪出隔壁癡漢！手機不雅照露餡

記者張君豪／台北報導

北市捷運警察隊第一分隊警員盧炘楷、張琪翊今年2月3日擔服13至15時北投至明德站車廂巡邏勤務時，在13時53分接獲勤務指揮中心通報，有女子遭偷拍，盧等2員立即趕赴現場處理，經警方了解：施姓女子與男友搭乘捷運從臺北車站至北投站，在列車快到北投站時，男友察覺坐在旁邊的男子行為怪異，疑似偷拍女友裙底。

▲一對情侶搭乘捷運遭色狼偷拍，捷警派員火速到場逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲一對情侶搭乘捷運遭色狼偷拍，捷警派員火速到場逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲一對情侶搭乘捷運遭色狼偷拍，捷警派員火速到場逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲一對情侶搭乘捷運遭色狼偷拍，捷警派員火速到場逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方到場徵得該男同意下，觀看手機內錄影畫面，發現該男偷拍攝女友影片，被害人立刻報警處理，經捷警隊調閱監視影像並檢視手機確有施女裙底不雅照後，全案移交轄管北投分局依妨害秘密罪接續偵辦。

捷運警察隊統計：近2年受理妨害秘密案件73件，發生場所以電扶梯37件占50.7％最多，大廳層10件占13.7％次之，站體進出口9件占12.3％再次之，常見犯罪手法以利用電扶梯上下乘時角度落差、車廂內趁被害者坐在椅子上及上廁所門縫空隙。

歹徒多趁被害人一時不察偷拍裙底、胸部或如廁影像；捷警隊以大數據分析熱點時段、地點，並規劃16個重點站體守望及車廂巡邏勤務、加強累犯建檔及辨識並加強犯罪預防宣導等防制作為，另外結合捷運公司保全、站務人員、轄區分局及綿密監視系統，建構完善治安維護網絡，讓捷運系統偷拍、性騷擾案件都能迅速攔截破獲。

警方提醒捷運痴漢不要心存僥倖以免觸法，性騷擾罪最高可處2年有期徒刑，妨害祕密罪最高更可能處3年有期徒刑，另外也呼籲搭乘捷運女性朋友於搭乘電扶梯時，應注意後方有無可疑對象持手機等物貼近偷拍。

捷運警察建議女性乘客若車廂內遇可疑人貼近之異常舉動時，應設法遠離觀察該人是否跟隨繼續犯案，若不幸遇上述狀況時遇謹記「一護二移三呼叫」3要點步驟處理保護自身安全。

一護：用隨身物品保護隱私部位，防範有心人士有機可乘。
二移：快步移動至捷運保全或各站詢問處求助。
三呼叫：按壓車廂內緊急對講機求救或呼叫站務、保全人員或捷運警察到場處置，以確保自身安全。

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