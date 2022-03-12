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凌濤擬出戰桃園市議員　臉書曬家庭照「滿滿的力量」

▲國民黨文傳會主委凌濤。（圖／翻攝凌濤臉書）

▲國民黨文傳會主委凌濤。（圖／翻攝凌濤臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

2022議員選舉提名即將登場，國民黨文傳會主委凌濤遭點名參選桃園市第一選區市議員。凌濤今（12日）上午臉書還貼了一張家庭照，留言「北台灣陽光溫暖，早上滑到這張小孩還小的照片，真的慶幸，一路以來，都有家人給我滿滿的力量」。

「樂見凌濤出戰桃園。」藍營人士說，若要成為新戰將，投入非執政縣市、脫離舒適圈，是很好的起手式；又因凌濤是朱立倫嫡系子弟兵，從贏回朱立倫發跡的桃園開始，更具指標意義。

凌濤擁政大政治系、交大經營管理碩士、美國康乃爾大學碩士學位，具專業高學歷背景，且清新的形象；另實務經驗完整，新北市政府民政局、國民黨發言人、文傳會主任委員等經歷，豐富穩健，無疑是一只活棋。

地方人士評估，雖然國民黨已失守桃園8年，但去年公投同意票開出成積，不少基層都相當期待「收復桃園」，年底無論是誰代表參選市長，都勢必得面臨高強度的檢驗、挑戰。

該人士指出，凌濤在文傳會期間，為身為國門的桃園抨擊衛福部長陳時中無罩嗨歌、檢驗「3+11」、鄭文燦不顧防疫跑選舉，以及盤點國內醫療量能、關心疫苗庫存，屢次展現即戰力、監督力，無疑是2022深具潛力的新世代。

▲▼國民黨文傳會主委凌濤。（圖／翻攝凌濤臉書）

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