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台東植樹結合森活市集　3600株苗木不到10分鐘索取一空

▲▼台東縣政府慶祝植樹節在台東森林公園舉辦盛大的植樹及森活市集活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東縣政府慶祝植樹節在台東森林公園舉辦盛大的植樹及森活市集活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府慶祝植樹節11日在台東森林公園舉辦盛大的植樹及森活市集活動，現場除了植樹活動，還有熱鬧滾滾的市集，活動最高潮贈樹苗更是吸引民眾大排長龍，林管處預先準備的3600株苗木，在短短不到10分鐘全被索取一空。

▲▼台東縣政府慶祝植樹節在台東森林公園舉辦盛大的植樹及森活市集活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼縣長饒慶鈴率領參與貴賓及鄉親朋友騎單車到植樹現場，親自種下樹苗。

台東縣議會吳秀華議長、立法委員劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心洪宗楷執行長、台東縣議會陳銘風議員、金峰鄉長蔣爭光、延平鄉秘書閻志瑋等多位嘉賓蒞臨，在主辦單位饒慶鈴縣長、台東林管處吳昌祐處長、水土保持局台東分局林國財副分局長陪同下，台東地方法院、花東區國際同濟會、台東國際青年商會、台東縣農創協會等NGO團體百餘位好朋友們一起騎著單車前往活水湖，齊心協力手植樹苗，不僅可綠美化環境，更能為厚植與貢獻碳匯；植樹後回到森林公園內，還有近八十個攤位現場擺攤及振興森活好禮贈送給民眾。

▲▼台東縣政府慶祝植樹節在台東森林公園舉辦盛大的植樹及森活市集活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

植樹後回到森林公園內，早已有不少民眾排隊等候10時開始的贈苗，贈苗前播放了池上金城武樹的介紹影片，臺東縣政府也備有桂花、茶花、矮仙丹、梔子花及紅竹3,000株及600株金城武樹小苗茄苳要供民眾排隊索取，民眾熱情不到10分鐘苗木已經被索取一空。

▲▼台東縣政府慶祝植樹節在台東森林公園舉辦盛大的植樹及森活市集活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

現場還聚集了林管處極力推薦的國產材合作夥伴、綠色山村、林下經濟輔導社區或部落產業成果，此次活動更結合了2626及微光集在地夥伴在現場共襄盛舉。

▲▼台東縣政府慶祝植樹節在台東森林公園舉辦盛大的植樹及森活市集活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

贈送的金城武樹小寶寶。

為支持台東在地產業，市集現場消費滿額還贈送花苗、黑熊三折帽、文青風胸章組等多項好禮，引起民眾搶購潮。

▲▼台東縣政府慶祝植樹節在台東森林公園舉辦盛大的植樹及森活市集活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

表演團體卑南族青春歌隊的演出。

除了市集攤位買氣搶搶滾外，午後音樂表演也是吸引不少民眾駐足聆聽。發熱帶樂團、卑南族青春歌隊、視障薩克斯風表演家-卡布達漾接力上場，最後由南王姐妹花現場演唱媽媽的花環、南王系之歌等歌謠，精彩的表演讓現場大朋友、小朋友都度過一個悠閒又愉快的周末假期。
 

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