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獨／快餐店當好市多？滷排骨便當有「蓮藕」味　挑食男狂吐要退錢

▲高雄市一名男子因為不喜歡吃「蓮藕排骨」，就拿來退款 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子因為不喜歡吃「蓮藕排骨」，就拿來退款 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港一家快餐店老闆遇上一名客人，表示自己聞到便當裡其中一種「菜香」就會嘔吐，堅持要退便當，老闆覺得很奇怪，因為自家便當的菜色都是現做現賣，新鮮可口，而且是這名顧客的母親剛買回去沒多久，現在卻因為「挑菜」來退款，雖然覺得很瞎，還是讓退款，只是遇上這種「理由」，老闆為求「以和為貴」也只能吞了。

一名顧客12日拿著中午才剛買的排骨便當拿到小港一家快餐店，表示自己要退款，而且還強調自己「沒有什麼吃」，因為自己聞到裡頭的菜色就會吐，他還向義正嚴詞的跟老闆說：「這是老媽買的，味道的關係，我對特定的東西的味道聞到就會吐」，而且他還怪媽媽買的時候，沒有「注意」菜色，「在家裡吃的時候，已經吐了，來到這邊之前還有吐，原本吃下去沒有感覺，就是要吞下去的時候，就有反胃的味道」。老闆一聽也很無奈，選擇退款給他，避免不必要的爭議！

▲高雄市一名男子因為不喜歡吃「蓮藕排骨」，就拿來退款 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子因為不喜歡吃「蓮藕排骨」，就拿來退款 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

老闆說，會引起他反胃感覺的菜色是「蓮藕排骨」，雖然把錢退還他，是想要「多一事不如少一事」，可是心裡真的很不是滋味，私下透露「真的很瞎」，單純是因為「挑食」就來投訴，別人聞就是香的，結果因為你自己不喜歡這個菜色，就來退款，因為疫情期間生意已經夠難做，從今年1月19日高雄再度傳出有本土病例之後，業績就跌了2成，附近又有新店家開幕，這裡成了「激戰區」，老闆只能大嘆：「生意難做，百百款人都有」。

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