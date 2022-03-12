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機師可以回家居檢了！華航：機組員符合「2條件」允返家檢疫

▲▼疫情,二級警戒,Omicron變異株,邊境管制,落地採檢,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲機組員符合規定者可返家居檢。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心放寬檢疫規定，接種第三劑滿14天的機組員，檢疫規範長班從5+9改為5+5，若符合一人一戶規定可返家檢疫，不過機師工會日前指出，有機組員被要求不得返家檢疫。華航今日表示，即日起符合一人一戶檢疫條件、且完備申請切結程序的機師，都可返家一人一戶居檢。長榮表示，會依防疫規範執行措施。

機師工會9日表示，國籍航空礙於管理不便，宣布暫停機組員返家居家檢疫，引發機師不滿，工會指出，長榮航空一開始就告知機組員禁止返家，華航則是臨時喊卡，公告暫停返家檢疫。國籍航空共4名機師聲請提審，桃園地院裁定可從防疫旅館返家檢疫。

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指揮中心表示，自3月7日起，返臺機組員之家戶如符合一人一戶條件，本即可在切結後採行一人一戶居家檢疫，會請民航局督導航空公司於機組員檢疫期間訪查以落實相關檢疫規範，以兼顧機組員選擇檢疫地點之權益及社區防疫安全。

華航表示，遵照中央流行疫情指揮中心規定辦理機組員檢疫防疫措施，即日起符合一人一戶檢疫條件、且完備申請切結程序的機師，都可返家一人一戶居檢，並依規執行返家前PCR檢測；如無法符合一人一戶條件者或是依照個人意願，公司會安排入住防疫旅館。

華航自3/7機組員檢疫新制實施以來，已安排約30位機組員返家一人一戶居檢，後因執行細節須與民航局磋商而暫緩，現依檢疫新制續行，相關作業及補充資料將陸續送民航局備查。

長榮航空表示，將依照主管機關公佈最新機組員防疫規範，落實居家檢疫措施。

民航局表示，尊重法院判決，並持續依指揮中心規範執行機組員居家檢疫工作。先前已通知航空公司自3月7日起，即可依指揮中心規範實施機組人員1人1戶居檢。並於8日及11日兩度與航空公司、工會代表討論相關規範，以符合指揮中心規範。後續民航局將持續協助業者與符合條件之機組員執行1人1戶居檢。

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