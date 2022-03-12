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玄奘大學創辦人了中長老91歲圓寂　親筆遺囑：不急救不發喪

▲▼玄奘大學創辦人了中長老圓寂。（圖／取自釋昭慧臉書）

▲玄奘大學創辦人了中長老圓寂。（圖／取自釋昭慧臉書）

文／中央社

世界佛教僧伽會會長、台北市善導寺方丈暨玄奘大學創辦人了中長老，9日晚間圓寂，享耆壽91歲，他生前寫下遺囑，叮囑臨終時不要急救，不發喪、不發訃聞。

玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧提供資料指出，了中長老民國21年出生於江蘇省泰縣，俗性周，自幼記憶力過人，讀書幾乎是過目不忘。

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了中長老9歲初入山門，由江蘇泰州八大叢林之一的淨因寺住持自新老和尚接引出家，依泰州北門下河馬庄的法華庵（今泰州法華寺）圓成上人為師，投拜希堯上人為乾師父。

了中長老讀佛學院時，民國36年與20多位同學一起前往南京古林寺受具足戒，畢業後到南京棲霞寺宗仰中學短暫修學，後轉往上海靜安佛學院，研習佛法經史。

了中長老38年來台後，幸逢一代高僧慈航老法師慈悲接引來台的年輕僧才，親近慈老，於座下獲益良多。

民國42年時，了中長老因適逢兵役年齡，故入軍營服2年常備兵役，為台灣出家人服兵役之先例。50年東渡日本，入東京立正大學研究所留學，獲文學碩士學位。

了中長老於55年學成返國，先後出任台灣太虛佛學院教務主任、文化大學哲學系講師。59年創辦法藏佛學院，並擔任院長。

民國74年，了中長老受聘擔任台北華嚴蓮社住持，76年受聘台北善導寺住持，86年擔任善導寺董事長兼住持。

了中長老於81年創立中華佛教僧伽會，前後擔任兩屆8年理事長，領導僧倫，功績卓著。

了中長老創辦玄奘大學，73年獲教育部函准籌設，86年奉准招生，89年擔任學校董事長。

民國107年善導寺住持由大慧法師接任；玄奘大學暨玄奘文教基金會董事長則於108年由性廣法師接任。

釋昭慧指出，了中長老師於民國109年時預立遺囑交代，臨終時不得急救，入滅時不發喪與訃聞，一切禮懺、放燄口、超度等佛事莫做，來慰唁者請念觀世音菩薩聖號以助念。

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