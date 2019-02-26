全台唯一「雙證照」土公仔律師！脫下法袍後　他是專業送行者　

▲張博鍾也愛學風水學、命相學，他開玩笑說，若沒當律師的話，可能就會順其自然的接掌家族葬儀事業，成為一名「土公仔」。（圖／玄奘大學提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

玄奘大學法律系畢業的校友張博鍾，是全台首位取得禮儀師資格的律師！他除了擁有律師執照，上周更收到乙級喪禮服務技術士技能檢定，張博鍾笑著說，「若沒當律師的，我絕對是一個專業的法師」，對張博鍾來說，能夠提供殯葬服務，也同時能提供法律諮詢，是極具意義的事。

張博鍾原本是雲林科營建工程系畢業，家裡原本就是開葬儀社，他曾經在父親的禮儀公司工作幾年，直到在玄奘大學念了宗教研究所，發現自己不適合，因而中止研究所課程。只是，因從事禮工作而需要常常接觸喪家，他發現喪家子女繼承問題很多，才又在玄奘大學轉讀法律，2012年畢業2014年就通過律師考試，目前也在中、彰、投執業當律師。

順利考取執照成為一名律師後，張博鍾並未忘記念法律的初衷。他在當律師的同時，一邊準備乙級喪禮服務技術士技能檢定，只是卻萬萬沒有想到，禮儀師竟然比律師還要難考！他說，「律師考試2年就考過了，乙級喪禮服務技術士技能檢定卻花了3年共5次才通過」，直到上周五終於拿檢定通過通知，他才有一種皇天不負苦心人的感覺。

▲張博鍾說，沒想到禮儀師竟然比律師還要難考，律師考試2年就考過了，乙級喪禮服務技術士技能檢定卻花了3年才通過。

張博鍾說，感謝玄奘大學宗教系老師在他畢業後，仍給了他很多術科方面的協助與指導，他說，「這是順利通過檢定考試的關鍵」，玄奘大學主秘曾國修說，張博鍾是一個跨領域學習的好學生，打破學門領域的框架，可作為學習的典範。

張博鍾也愛學風水學、命相學，他開玩笑的說，若沒當律師的話，可能就會順其自然的接掌家族葬儀事業，成為一名「土公仔」，現階段的他以律師做為主業，不過只要父親葬儀事業需要協助，他一定暫時脫下律師袍幫父親，做一個送行者，完成亡者人生之路。