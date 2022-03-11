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和萌寵書香約會　新北市圖另類白色情人節超療癒

▲和萌寵書香約會 新北市圖另類白色情人節超療癒。（圖／新北市立圖書館提供）

▲和萌寵書香約會，新北市圖另類白色情人節超療癒。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

3月14日是白色情人節，新北市寵物友善圖書館「新莊裕民分館」特別提前於3月12日推出「寵物情人節」系列活動，包括「寵物下午茶」、「狗狗聯誼會」、「我的寵物情人」、以及「浪浪愛心認養」，邀大家一起帶著心愛的寶貝寵物到圖書館來場另類的書香約會。

新北市立圖書館特別於新莊裕民分館推出寵物友善服務，讓毛小孩也可以和主人一起到圖書館閱讀。新萌寵逐漸成為許多人生活中的好伴侶，新莊裕民分館因此特別在白色情人節前夕推出「寵物情人節」系列活動，讓喜愛帶寵物出門的民眾可以和寵物有一個難忘的互動閱讀體驗。

新莊裕民分館「寵物情人節」系列活動共分為「浪浪愛心認養」、「狗狗聯誼會」、「寵物下午茶」以及「我的寵物情人」四部曲，3月12日上午「浪浪愛心認養」活動，特別與新北市動保處合作，搭配「萌寵療癒」主題書展推動關懷寵物毛孩的生命教育。

接著「狗狗聯誼會」，臺灣動物溝通關懷協會的寵物溝通師將告訴大家如何聽懂毛小孩的話，也歡迎大家帶家中的毛寶貝來認識新朋友；下午的「寵物下午茶」將教民眾製作安心寵物料理，與心愛的毛小孩一起享受浪漫午茶時光。另外圖書館也特別布置了「我的寵物情人」幸福打卡牆，讓大家可以和毛小孩一起當網美拍照打卡，放閃過節。「狗狗聯誼會」、「寵物下午茶」即日起免費開放報名。

由於3月14日同時也是國際數學日，淡水分館也特別規劃了「愛，數於你」活動，邀請到暢銷科普作家「魔數大師」、同時也是魔術大師劉謙的紙牌技術顧問莊維棟老師，將教大家用數字密碼告白。淡水分館並且為情人準備充滿心意的浪漫香氛蠟燭（10|10 APOTHECARY）禮物，只要兩人同行報名活動，即有機會獲得。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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