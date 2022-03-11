宜蘭綠色博覽會3／26登場　侯友宜、林姿妙共邀登臨「夢幻島」

▲宜蘭綠色博覽會3／26登場，侯友宜（左）與林姿妙（右）共邀登臨「夢幻島」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年度宜蘭綠色博覽會以「夢幻島嶼 Dream Island」為題，將於3月26日盛大開幕，宜蘭縣林姿妙縣長與新北市侯友宜市長再次合作同台，於新北市政府6樓大禮堂宣傳「2022宜蘭綠色博覽會」，歡迎民眾踴躍登上「宜蘭綠博夢幻島」。綠博新北物產館將以童話為元素，結合智能科技，讓島民置身奇幻新北山海世界，透過互動體驗，將健康、永續理念傳遞給大眾。

林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今，已成為全國知名的春季大型環境教育旗艦活動。今年度宜蘭綠色博覽會秉持過往的環境生態保育信念，打造一座具有深邃美麗生態地景、希望之河人文歷史故事、精彩互動表演藝術以及豐富水陸育樂體驗的「夢幻島嶼 Dream Island」；藉此深化連結「聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」，並期許遊客能在寓教於樂的互動體驗中，理解惜食、節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、重用與循環再生的永續未來生活情境。

▲新北市及宜蘭縣共邀民眾一同至宜蘭綠色博覽會響應綠色盛事。



侯友宜表示，新北市的施政理念與綠色博覽會傳遞的「環境友善觀念」一致，如本市長期透過「友善田園區域計畫」及「綠色保育標章」等計畫，輔導農友投入有機、友善耕種行列，友善生態環境，也針對原生動植物進行保育及復育；目前新北市有機、友善耕作面積已達578.5公頃，並取得12項綠色保育標章。新北市響應這場綠色盛事，以深化兩縣市在有機、友善等綠色農業領域相互合作。

今年度新北市也再次響應參加，設置新北物產館，展館將以童話為元素，結合AR、VR與互動投影等智能科技，展示奇幻新北山海世界，並介紹新北市特色農產品、重要農業政策與國際合作成果，讓參觀島民親身體驗並充分了解新北特色山海物產。另展館內還可以買到新北市限定的各項農特產品，如青農、地創特色商品與萬金杜鵑聯名商品，讓島民們不必跑到新北，就能品嘗美味的新北農產，並在開展期間推出相關優惠。

▲新北物產館此次結合智能科技，新北限定農特產展示新北山海世界。

農業局表示，綠色博覽會活動主辦單位為優惠新北市民及團體，特別規劃凡設籍於新北市者在「新北縣市週」期間4月18日至4月24日，或達20人以上之學校團體（後者無限定參訪時間），得比照宜蘭縣民，門票只需100元。另針對購票人數達20人以上之一般團體，可購買假日200元、平日120元的優惠票。

農業局說，歡迎民眾在綠色博覽會展覽期間3月26日至5月8日踴躍登島，共同響應綠色盛事。若對宜蘭綠色博覽會、新北物產館有興趣，歡迎關注「宜蘭綠色博覽會」及「稼日蒔光」臉書專頁。另對上述優惠方案有興趣，可至2022宜蘭綠色博覽會官方網站查詢。

▲新北物產館此次結合智能科技「VR體驗」。

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