保障台胞台商權益　上海持續走在前列

記者趙禕/上海報導

在剛剛閉幕的大陸兩會上，大陸最高人民法院院長周強提到大陸已經聘請84位台灣民眾擔任調解員來維護台胞權益。身為台籍調解員之一的上海台協副會長、高朋法律律師事務所律師蔡世明表示，台籍調解員在實務上比較難發揮作用，但是有備無患；未來在大陸的台籍律師們還將努力推動大陸開放台籍律師在大陸更多執業項目，為在大陸的台商、台胞提供更多服務。

早在2018年，上海市高級人民法院和上海市台辦就在落實「滬惠台55條」中，簽訂「關於深化涉台商事糾紛委託調解工作機制建設的意見」，拓寬涉台商事糾紛解決管道，建立涉台商事糾紛委託調解工作機制，並且聘請了9位台胞擔任調解員進行試點。去年12月大陸最高法院將這項機制推廣到全大陸實施。

▲▼上海市高級人民法院和上海市台辦在2018年6月簽訂「關於深化涉台商事糾紛委託調解工作機制建設的意見」，並聘請台胞擔任調解員。（圖／上海市台胞服務中心公眾號）

蔡世明律師指出，台籍調解員制度在實務上其實還沒有發揮作用。因為啟動台籍調解員出面調解的前提是案件有涉台因素，法院要先徵得雙方當事人同意，再通知市台辦推薦台籍調解員進行調解；但是一般法官當庭就可以對案件當事人進行調解，啟動這套程序反而增加了工作環節；而法官在調解完成後還要對調解協議進行合規審查確定沒有問題，也增加了結案的時間。再加上調解必須雙方自願，只要有一方不願意，不管是不願意啟動調解程序，或是不願意選擇台籍調解員，這個制度都啟動不了；案件如果有陸籍當事人，或許還會擔心台籍調解員偏袒案件的台籍當事人，更不會同意讓台籍調解員來調解了。蔡世明認為，這個制度是「有備無患」，如果在大陸遇到兩位台胞或台商打官司，法官或許就可以推薦當事人啟動台籍調解員調解的程序。

▲上海台協副會長、高朋法律律師事務所律師蔡世明。（圖／記者趙禕攝）

其實，上海在推動台商、台胞權益保障工作方面一直走在前列，除了台籍調解員之外，還在2020年10月成立了以在大陸台籍律師為成員的上海市台灣同胞投資企業協會律師專業委員會，透過舉辦各種座談會、講座、拍攝法制視頻等方式向台商、台胞宣導大陸法律法規，並為台商、台胞提供各項法律諮詢、服務，以及提供法律方面的幫助。

▲上海持續推動台胞台商權益保障工作。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協律師專業委員會副主委張伯男律師表示，市台協律師專業委員會成立對於台胞、台商的幫助很大，第一是台胞、台商知道可以到哪裡找在大陸的台籍律師，節省很多成本；其次台籍律師更加了解台胞、台商的切身需求，從在大陸經商獲利的錢是不是要匯出去?是不是要再回台投資?甚至將來有沒有讓子女接班的考慮?接班的孩子在台灣、大陸、還是海外?台籍律師處理這些問題更有經驗和對兩岸法律了解的優勢。

▲上海市台協律師專業委員會副主委張伯男律師。（圖／記者趙禕攝）

蔡世明律師表示，目前台籍律師在大陸執業還有不少限制，很多類型的案件不能代理；雖然逐步開放可能需要一個過程，但是應該有個時間表，讓台灣有意願到大陸執業的年輕律師們看到發展的希望。他們將會繼續努力推動大陸開放台籍律師在大陸更多執業項目，為在大陸的台商、台胞提供更多服務，也吸引更多台灣有志青年到大陸這個廣闊的市場開創事業。