　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

保障台胞台商權益　上海持續走在前列

記者趙禕/上海報導

在剛剛閉幕的大陸兩會上，大陸最高人民法院院長周強提到大陸已經聘請84位台灣民眾擔任調解員來維護台胞權益。身為台籍調解員之一的上海台協副會長、高朋法律律師事務所律師蔡世明表示，台籍調解員在實務上比較難發揮作用，但是有備無患；未來在大陸的台籍律師們還將努力推動大陸開放台籍律師在大陸更多執業項目，為在大陸的台商、台胞提供更多服務。

早在2018年，上海市高級人民法院和上海市台辦就在落實「滬惠台55條」中，簽訂「關於深化涉台商事糾紛委託調解工作機制建設的意見」，拓寬涉台商事糾紛解決管道，建立涉台商事糾紛委託調解工作機制，並且聘請了9位台胞擔任調解員進行試點。去年12月大陸最高法院將這項機制推廣到全大陸實施。

▲▼上海市高級人民法院和上海市台辦簽訂「關於深化涉台商事糾紛委託調解工作機制建設的意見」，並聘請台胞擔任調解員。（圖／上海市台胞服務中心公眾號）

▲▼上海市高級人民法院和上海市台辦在2018年6月簽訂「關於深化涉台商事糾紛委託調解工作機制建設的意見」，並聘請台胞擔任調解員。（圖／上海市台胞服務中心公眾號）

▲▼上海市高級人民法院和上海市台辦簽訂「關於深化涉台商事糾紛委託調解工作機制建設的意見」，並聘請台胞擔任調解員。（圖／上海市台胞服務中心公眾號）

蔡世明律師指出，台籍調解員制度在實務上其實還沒有發揮作用。因為啟動台籍調解員出面調解的前提是案件有涉台因素，法院要先徵得雙方當事人同意，再通知市台辦推薦台籍調解員進行調解；但是一般法官當庭就可以對案件當事人進行調解，啟動這套程序反而增加了工作環節；而法官在調解完成後還要對調解協議進行合規審查確定沒有問題，也增加了結案的時間。再加上調解必須雙方自願，只要有一方不願意，不管是不願意啟動調解程序，或是不願意選擇台籍調解員，這個制度都啟動不了；案件如果有陸籍當事人，或許還會擔心台籍調解員偏袒案件的台籍當事人，更不會同意讓台籍調解員來調解了。蔡世明認為，這個制度是「有備無患」，如果在大陸遇到兩位台胞或台商打官司，法官或許就可以推薦當事人啟動台籍調解員調解的程序。

▲上海台協副會長、高朋法律律師事務所律師蔡世明。（圖／記者趙禕攝）

▲上海台協副會長、高朋法律律師事務所律師蔡世明。（圖／記者趙禕攝）

其實，上海在推動台商、台胞權益保障工作方面一直走在前列，除了台籍調解員之外，還在2020年10月成立了以在大陸台籍律師為成員的上海市台灣同胞投資企業協會律師專業委員會，透過舉辦各種座談會、講座、拍攝法制視頻等方式向台商、台胞宣導大陸法律法規，並為台商、台胞提供各項法律諮詢、服務，以及提供法律方面的幫助。

▲上海持續推動台胞台商權益保障工作。（圖／記者趙禕攝）

▲上海持續推動台胞台商權益保障工作。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協律師專業委員會副主委張伯男律師表示，市台協律師專業委員會成立對於台胞、台商的幫助很大，第一是台胞、台商知道可以到哪裡找在大陸的台籍律師，節省很多成本；其次台籍律師更加了解台胞、台商的切身需求，從在大陸經商獲利的錢是不是要匯出去?是不是要再回台投資?甚至將來有沒有讓子女接班的考慮?接班的孩子在台灣、大陸、還是海外?台籍律師處理這些問題更有經驗和對兩岸法律了解的優勢。

▲上海市台協律師專業委員會副主委張伯男律師。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台協律師專業委員會副主委張伯男律師。（圖／記者趙禕攝）

蔡世明律師表示，目前台籍律師在大陸執業還有不少限制，很多類型的案件不能代理；雖然逐步開放可能需要一個過程，但是應該有個時間表，讓台灣有意願到大陸執業的年輕律師們看到發展的希望。他們將會繼續努力推動大陸開放台籍律師在大陸更多執業項目，為在大陸的台商、台胞提供更多服務，也吸引更多台灣有志青年到大陸這個廣闊的市場開創事業。

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
168瘦不了？醫曝「5關鍵沒做到」：斷食時間再長也沒用
俄軍AK-12步槍遭大量繳獲　烏克蘭「撿到槍」最佳宣傳
啦啦隊女神罕放送性感照　飽滿上圍網狂讚
坦承一夜情抓狂了　恐怖男剃妻髮、USB線勒頸
獨／蕭敬騰、林宥嘉現身《聲林之王3》總決賽！
不穿內衣是性暗示？　女大生遭男室友「勸2件事」：會被刺激的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

保障台胞台商權益　上海持續走在前列

7:30下班+丟掉兒「1月沒洗浴巾」！婆婆怒嗆媳離婚：故意做給我看

50年前尼克森訪華時代結束？　李克強用經濟數據回應中美關係

香港疑「屍體與確診者」塞同間病房！今增近3萬確診　196人死亡

TikTok數據安全疑慮有望解決！　路透：由甲骨文儲存美國用戶資訊

兩會側寫「台灣問題引關注」　李克強：這是我擔任總理最後一年

廈門寶太生物科技援港疫情　200萬人份檢測試劑贈特區政府

順豐包裹「存在病毒污染」…杭州急發簡訊：快去做PCR！民眾嚇瘋

「拐賣婦女兒童」議題登大陸總理記者會　李克強：嚴厲打擊

習近平致賀電尹錫悅：願一同推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

蕭亞軒去年初爆出被愛犬咬傷臉「克服了一年多」　遭愛犬咬傷：我愛牠...「接受這一切」

2個月7車！全都在同座橋墜溝　彎道像「盲區陷阱」狂吞車

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

「巨型鋼球」高空重砸車變廢鐵　命大哥傻眼...後座嬰奇蹟無傷

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

保障台胞台商權益　上海持續走在前列

7:30下班+丟掉兒「1月沒洗浴巾」！婆婆怒嗆媳離婚：故意做給我看

50年前尼克森訪華時代結束？　李克強用經濟數據回應中美關係

香港疑「屍體與確診者」塞同間病房！今增近3萬確診　196人死亡

TikTok數據安全疑慮有望解決！　路透：由甲骨文儲存美國用戶資訊

兩會側寫「台灣問題引關注」　李克強：這是我擔任總理最後一年

廈門寶太生物科技援港疫情　200萬人份檢測試劑贈特區政府

順豐包裹「存在病毒污染」…杭州急發簡訊：快去做PCR！民眾嚇瘋

「拐賣婦女兒童」議題登大陸總理記者會　李克強：嚴厲打擊

習近平致賀電尹錫悅：願一同推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠

烏克蘭婦幼醫院遭轟炸20人死傷！　賈永婕痛心捐款20萬催物資

皮膚科醫師教「預防＋改善法令紋」6秘訣：體重竟也有影響！

周定緯、楊子儀《釧兒》逼哭全場　觀眾讚：不輸國外

啦啦隊女神罕見放送性感泳裝照！　飽滿上圍吸網狂讚：長大了

普丁成了習近平「豬隊友」？　專家憂大陸恐加速擴張勢力

勞動部啟動專案勞檢　採四大面向為重點、共5200場次

洪秀柱批選民「不用腦筋」　高市綠營選將轟：舔共變反射動作

快訊／桃機二航廈「無預警停電」！大量濃煙噴竄　機場說明了

嚴抓「高雄式騎法」騎士沒在怕　24小時又開出1043張罰單

尹錫悅一句話擄獲太座心：會為妳做一輩子的飯

大陸熱門新聞

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

女友從不卸妝！衰男枕邊人竟是「50歲大媽」

東森新媒體ETtoday總理記者會提問　李克強：推動兩岸和平發展

拜公婆！新娘開口討4.5萬改口費

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

台灣上榜「不友好名單」　北京：俄羅斯有權作出決定

1歲嬰掉進火爐全身燒成焦炭！爸偷愛心捐款逃跑

順豐包裹受病毒污染！杭州官方提醒民眾快去做PCR

人妻做試管求子染上愛滋病！一查閨蜜也中招

大陸本土飆破新高！日增累計破千397+703

晚回家+丟掉兒「1月沒洗浴巾」！婆婆怒嗆媳離婚

中國宣布援烏2250萬　陸網嗨「大國風範」

兩會側寫「記者來自台灣引關注」

習近平致賀電尹錫悅：願一同推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

快訊／黃尚禾認愛李千那：我們在一起！

得哥爆「導演工作室呼麻硬上」

失蹤男遭警開槍頭部中彈　慘淪植物人母淚崩

「暫停車位」鄰居嗆移走　他反擊：買1樓附車位嗎

即／苗栗神仙谷墜谷意外！2人宣告不治

8歲女淚求留台！母曾在內湖街頭遭潑糞、瀝青

快訊／新北最新足跡　銀行、全家、家樂福、韓式料理店、親子樂園

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

眾量級放閃破分手傳聞！Andy「3句撩妹情話」家寧一聽笑開花

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面