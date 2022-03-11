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消防署2022年擴大消防業務會報台南登場　分享消防救災經驗

▲內政部消防署舉辦「2022年第1次擴大消防業務會報」，11日首次在台南市奇美博物館登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部消防署舉辦「2022年第1次擴大消防業務會報」，11日首次在台南市奇美博物館登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部消防署舉辦「2022年第1次擴大消防業務會報」，11日首次在台南市奇美博物館登場，會中針對急性心肌梗塞策略到院前心電圖聯盟、消防職業安全、廉政案例解析、釋字第785號外勤消防人員勤休試行方案、因應重大災害事故創傷後壓力症候群機制介紹及台中市中區興中街消防安全檢查，進行業務專題報告。

會議後敬邀台南市長黃偉哲、蕭署長、消防署各級官員、各縣市消防機關首長、台南市議員杜素吟，以及義消總隊黃總隊長、消防之友會許理事長等進行參訪奇美博物館聯誼活動。

藉此活動大家齊聚一堂，促進中央與各縣市各項消防業務之交流與聯繫，凝聚共識與向心力。台南市消防局近年來屢屢創新研發作為，舉凡消防水帶清洗收捲設備、山林野火輕便滅火設備、消防衣現場除污裝置、烘乾設備、無線電盲點改善、無人機模擬訓練中心、救災器材檢測實驗室及救護品管教育中心等，樂意將經驗分享給其他縣市的消防機關，為造福民眾並保障自身安全，獲得好評。

▲內政部消防署舉辦「2022年第1次擴大消防業務會報」，11日首次在台南市奇美博物館登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲上任以來，經市議會支持下，積極爭取台南市消防人員的各項福利、待遇，如增加消防人員數量、消防廳舍、充實消防車輛、器材裝備、提高各項福利等，經費達11億多元，讓消防人員在災害搶救安全受到保障，且提升消防人員生活居住品質。

台南市消防局在李明峯局長帶領下，仍能秉持一貫地服務熱忱，持續朝向具高效率的救災團隊目標而努力，建立一支居民信賴的消防隊，以更具前瞻性的作為及凝聚的創新能量，建構「安全大台南」持續努力，有信心繼續齊心齊力地推動各項政策方案。

▲內政部消防署舉辦「2022年第1次擴大消防業務會報」，11日首次在台南市奇美博物館登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李明峯局長指出，秉持黃偉哲市長理念，消防團隊做得更好，提升消防人員救災安全為己任，共同齊心守護大台南，讓台南市民過得更好，成為安全又宜居的城市。

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