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嘉義瑞里浪漫山城紫藤花初開　如願喜嫁台灣郎日本女星樂代言

▲▼ 嘉義瑞里紫藤花綻放，邀請紫藤女神大久保麻梨子擔任代言人。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義瑞里紫藤花綻放，社區打造場域營造幸福氛圍。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義瑞里紫藤花3月初慢慢開始綻放，為宣傳紫色山城浪漫的美景，嘉義縣政府特別邀請紫藤女神大久保麻梨子（Okubo Mariko）擔任代言人，縣長翁章梁與大久保麻梨子共同代言揭開活動序幕，以「紫藤花開‧幸福自來」為宣傳，將紫藤花下許願成真的幸福傳達給每一位來訪的遊客，同時也推出住宿送好物、IG打卡送萬元、免費職人體驗等三大好禮。

▲▼ 嘉義瑞里紫藤花綻放，邀請紫藤女神大久保麻梨子擔任代言人。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義瑞里紫藤花綻放，邀請紫藤女神大久保麻梨子擔任代言人。（圖／記者翁伊森攝）


翁章梁表示，今年特別邀請到103年及105年代言瑞里紫藤花季的「大久保麻梨子」一起來宣傳，因為當年麻梨子曾在瑞里紫藤花下許願「想當台灣媳婦」，也真的如願就在隔年結婚嫁給台灣郎，今年邀她再度代言就以「紫藤花開‧幸福自來」作為話題，就是希望將她許願成真的幸福傳達給每一位來訪的遊客！

▲▼ 嘉義瑞里紫藤花綻放，邀請紫藤女神大久保麻梨子擔任代言人。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁同時也提到，紫藤花現在正慢慢綻放，目前約開三成，今年的最佳賞花期為3月10日到4月10日，鼓勵遊客來到嘉義就是要慢旅遊，用慢速去感受瑞里紫色山城的魅力，因此特別與在地瑞里社區發展協會、166觀光產業發展協會以及民宿業者共同合作推出三項活動，希望讓遊客來趟深度的賞花之旅，活動方案包含3/12起遊客凡入住32家合作民宿即可獲贈限量紀念品(紫藤小茶杯或紫藤紀念磁鐵)、IG上傳人物紫藤美拍就有機會獲得1萬元的旅遊獎金以及6場次的職人體驗行程，遊客可以免費體驗茶席、揉茶跟烘焙咖啡。

▲▼ 嘉義瑞里紫藤花綻放，邀請紫藤女神大久保麻梨子擔任代言人。（圖／記者翁伊森攝）
嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，瑞里除了唯美浪漫的紫藤花外，166沿線有很多景點可以順遊，如太興岩步道、綠色隧道、圓潭瀑布及青年嶺步道等，都很適合與家人朋友一起來親近山城，而且同時段也是阿里山櫻花季，邀請全國各地遊客把握賞花期，一同感受「紫藤花開、幸福自來」！詳細活動情形請上嘉義縣文化觀光局( https://www.tbocc.gov.tw/）及「慢遊嘉義」粉絲專頁(https://www.facebook.com/chiayitravel)查詢。

▲▼ 嘉義瑞里紫藤花綻放，邀請紫藤女神大久保麻梨子擔任代言人。（圖／記者翁伊森攝）

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