多年隱忍妻脾氣！人夫遇陰柔舅「竟發生關係」...他崩潰：我病了？

▲原PO意外跟妻子的小舅發生關係，讓他崩潰懷疑自己「是不是病了？」（示意圖非當事人／記者李佳蓉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

就算與另一半結婚多年，也有可能發現自己性向改變。有位網友在《匿名公社》表示，這幾年夫妻關係有點緊繃，但沒想到的是，他竟然意外跟妻子的小舅「發生關係」，讓他崩潰問道，「我是不是病了？」

原PO表示，自從老婆生完小孩後性情大變，整天用吼的東罵西罵，「我衣服沒穿好她罵，顏色不搭也罵，吃飯太快或太慢都被罵」，雖然原PO一直告訴自己，老婆要邊顧店邊帶小孩很辛苦，所以選擇隱忍，但夫妻關係卻也已經有些變化。

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直到上星期妻子的小舅來到原PO的店實習，「對方跟我一樣大，但輩分是舅舅，所以我也很尊敬」，原PO就帶著他在身邊忙上忙下，「小舅有點陰柔，說話也輕聲細語，對我也很好」，讓原PO有次跟老婆吵架後，第一個就想到他，便去小舅租屋處喝酒，「然後我們就發生關係了」。

原PO既懊悔又崩潰，「我都不敢正眼看他」，但看到小舅傷心的樣子，自己又突然很心疼，甚至想要抱著小舅，原PO內心複雜，「我一直是異性戀者，也交往過很多女生」，不知道為何會做出這種事，也怕老婆發現，「但更怕以後看不到小舅」，讓原PO直呼，「我是不是病了？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「你應該是雙性戀」，「被開發了」，「你先細細想清楚，你是因為性不滿足而轉移，還是說可以去喜歡男性」，「你是雙性戀只是你不知道」，「老婆性情大變，可能是產後憂鬱」，「先冷靜一下，好好想想」。