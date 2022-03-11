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興中街惡火釀6死3／14聯合公祭　盧秀燕：全力協助喪葬事宜

▲台中市政府悼念興中街5名火災罹難者，3月14日將舉行聯合公祭。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市政府悼念興中街5名火災罹難者，3月14日將舉行聯合公祭。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市興中街出租套房公寓日前因房客縱火，釀成6死6傷悲劇，5名罹難者家屬已經完成相關招魂儀式，並引靈至崇德殯儀館2樓靈位區供親友弔唁，市府預計3月14日上午8時30分在崇德殯儀館景福廳舉行聯合公祭。民政局長吳世瑋表示，這起重大災害令人感到難過與不捨，由於罹難者多為經濟弱勢民眾，市長盧秀燕特別指示民政局全力協助喪葬事宜，協助家屬度過難關。

吳世瑋說明，興中街火警6名罹難者包括廖女（66歲）、葉男（42歲）、廖男（43歲）、陳男（64歲）、許女（65歲）及張女（63歲），其中陳男的家屬因為宗教信仰關係，由家屬直接領回自行辦理喪葬，後續將安葬在大雅生命藝術館樹葬區；另5人則在3月14日聯合公祭後，當日送往大甲火化場火化，葉男由家屬引回台北大直家族墓安葬，廖男引回高雄市公塔安厝，張女則擇日引回金門縣安厝，其餘2人則在台中市立納骨塔安厝。

吳世瑋指出，面對這起重大意外災害，台中市第一時間啟動關懷機制，協助安頓受災戶至簽約旅館短期住宿及安排三餐，費用由市府負擔，如符合災害救助、急難救助等規定，區公所將協助申辦相關補助。另有關罹難者治喪處理及公立殯葬設施服務，包含冷凍櫃、禮廳、靈堂、火化及納骨塔安厝、樹葬等喪葬費用皆免付費，盼全力減輕家屬喪葬負擔。

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