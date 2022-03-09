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台中惡火究責！包租婆上午挨罰144萬...國稅局下午查逃漏稅

▲▼國稅局人員前往火場調查房東是否逃漏稅？（圖／民眾提供）

▲國稅局人員前往火場調查房東是否逃漏稅。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市興中街因房客縱火造成6死6傷悲劇，台中市政府派人勘查發現大樓違法隔間重罰莊姓女房東144萬元，下午國稅局人員則前往了解是否涉及逃漏稅。

▲▼國稅局人員前往火場調查房東是否逃漏稅？（圖／民眾提供）

今天有5名死者家屬到場招魂，其中1名63歲的亡者張雅君，因為未婚生女，女兒出生不久即送人領養，母女倆30多年未見，不料再見竟是天人永隔，看到的是母親冰冷的屍體，其他家屬則是一邊擲筊招魂，一邊痛哭失聲，場面哀戚。

台中市政府都發局現場勘查發現，該建築物2樓到7樓及頂樓違建共計41間房間，包括原核准住宅3樓、4樓各2間共4間，擅自變更為12間；原核准旅館2樓、5樓、6樓、7樓共17間，擅自變更為24間；另頂樓違章5間房間。

都發局指出，此案已違反建築法規定擅自變更用途、室內裝修及未辦理建築物公安申報。都發局將依違反建築法第73條第1項、第77-2條第1項規定、第77條第3項規定，按不同罰則分別罰緩6萬元、每戶處罰18萬元罰鍰。全案8戶共裁處所有權人（房東）144萬元罰鍰。

財政部中區國稅局人員下午前往火場，稅務員表示，轄內如有火災發生，都會派員協同當地村里幹事，前往現場提供相關災損申報資訊；也就是要調查房東出租的房間，以及實際收租情形，是否有逃漏稅問題。

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