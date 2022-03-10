陸政協委員建議儘早布局中國版Starlink　搶佔有限低軌衛星空間

▲SpaceX所提供的星鏈服務（Starlink）。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

「星鏈」（Starlink）低軌衛星組網覆蓋範圍和建設效率遠大於地面5G通訊基地台，在烏俄衝突中，馬斯克（Elon Musk）也曾表示，為防止俄羅斯阻斷烏克蘭網路，其SpaceX旗下星鏈將供應烏國網路服務，讓外界對低軌衛星組網的實際運用更加重視。大陸國政協委員張濤便提案，建議盡早盡快布局中國版「星鏈」，在這場空間資源競爭和6G時代競賽中佔據主動。

▲大陸發射首顆通信能力達10Gbps的低軌寬帶通信衛星「銀河航天首發星」。（圖／CFP）

張濤認為，「星鏈」低軌衛星組網相對傳統高軌通信衛星有著成本低、時延短、損耗小的優勢，而其覆蓋範圍和建設效率遠遠大於地面5G通信基站，「星鏈網路服務目前試用速度已突破200Mbps，在搶佔衛星互聯網（網路）市場的競爭中佔得先機。」

據了解，SpaceX「星鏈」項目計畫部署12000顆「星鏈」衛星，並另外追加申請30000顆衛星。截至目前，SpaceX已累計發射2282顆「星鏈」衛星。

英國衛星通信公司OneWeb計劃發射648顆近地軌道衛星，目前已有428衛星在軌運行；波音衛星網路項目擬發射147顆衛星，亞馬遜則計劃發射3236顆近地軌道衛星。

目前大陸已成功發射銀河航天02批6顆低軌寬帶通信衛星，單星設計通信容量超40Gbps。這6顆衛星將在軌與銀河航天首發星共同組成低軌寬帶通信試驗星座，並構建星地融合5G試驗網路「小蜘蛛網」，具備單次30分鐘左右的不間斷、低時延寬帶通信服務能力，用於低軌衛星網路、天地一體網路技術驗證。

張濤指出，人類進入資訊時代後，低軌空間成為更重要的資源，國外的星鏈計劃等項目實施首要目的是構建低成本衛星網路、搶佔有限的低軌空間資源，「我國低軌衛星互聯網星座建設投入和外企星鏈項目相比，在規模和模式上明顯滯後，建議儘早儘快佈局中國版星鏈衛星互聯網，在這場空間資源競爭和6G時代競賽中佔據主動。」

