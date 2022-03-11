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大陸 大陸焦點 特派現場

陸單日本土飆破新高！累計破千「397+703」　遍及18個省份

▲▼新冠病毒,新冠疫情,大陸疫情,北京疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸本波疫情持續蔓延。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸本波疫情呈現不斷蔓延的狀態！大陸衛健委11日通報，過去24小時，新增本土病例397例，新增本土無症狀703例，累計1100例，再破新高。據《第一財經》指出，無症狀感染者占比升高，成為這波疫情的明顯特徵，也使得當前新冠病毒的傳播更加複雜而隱匿，防控難度大幅增加。

通報顯示，10日，新增確診病例555例。其中境外輸入病例158例（廣東51例，上海32例，甘肅21例，北京15例，廣西9例，天津6例，四川6例，湖北4例，河南3例，黑龍江2例，浙江2例，安徽2例，重慶2例，吉林1例，福建1例，雲南1例），含20例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東8例，四川6例，浙江2例，河南2例，北京1例，天津1例）。

新增本土病例397例（山東121例，其中青島市103例、威海市8例、德州市6例、煙台市3例、淄博市1例；吉林98例，其中吉林市93例、延邊朝鮮族自治州3例、長春市2例；江蘇36例，其中連雲港市34例、南京市2例；甘肅26例，其中蘭州新區15例、白銀市8例、蘭州市3例；天津18例，其中西青區10例、津南區3例、東麗區2例、河東區1例、南開區1例、紅橋區1例；陝西18例，其中寶雞市8例、西安市8例、漢中市2例；河北16例，其中滄州市7例、廊坊市5例、邢台市3例、保定市1例；浙江16例，其中杭州市13例、衢州市3例；上海11例，其中浦東新區4例、虹口區2例、閔行區2例、嘉定區1例、金山區1例、青浦區1例；廣東11例，其中深圳市9例、廣州市1例、東莞市1例；黑龍江8例，均在哈爾濱市；北京5例，其中朝陽區2例、海淀區2例、大興區1例；雲南5例，其中德宏傣族景頗族自治州4例、昆明市1例；遼寧4例，均在沈陽市；內蒙古2例，其中呼和浩特市1例、阿拉善盟1例；河南1例，在濮陽市；青海1例，在西寧市），含21例由無症狀感染者轉為確診病例（山東10例，吉林2例，甘肅2例，北京1例，天津1例，內蒙古1例，遼寧1例，河南1例，廣東1例，青海1例）。無新增死亡病例。新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）。

大陸新增無症狀感染者814例，其中境外輸入111例，本土703例（山東255例，其中青島市221例、威海市31例、淄博市3例；廣東167例，其中東莞市165例、深圳市2例；吉林148例，其中吉林市123例、長春市21例、四平市1例、松原市1例、延邊朝鮮族自治州1例、梅河口市1例；上海64例，其中閔行區13例、寶山區11例、松江區9例、徐匯區6例、浦東新區6例、普陀區4例、虹口區4例、青浦區4例、嘉定區3例、靜安區2例、黃浦區1例、長寧區1例；雲南25例，其中德宏傣族景頗族自治州18例、昆明市6例、臨滄市1例；河北16例，其中廊坊市12例、滄州市3例、邢台市1例；江蘇12例，其中連雲港市5例、南京市3例、蘇州市2例、南通市1例、揚州市1例；廣西6例，其中防城港市5例、百色市1例；甘肅4例，均在白銀市；北京2例，其中朝陽區1例、海淀區1例；黑龍江2例，均在哈爾濱市；河南1例，在濮陽市；湖北1例，在鹹寧市）；當日轉為確診病例41例（境外輸入20例）。

為盡速恢復受重創的經濟活動，多個國家逐漸採取「與病毒共存」策略，近期大陸也出現檢討「動態清零」聲音，大陸專家曾光日前表示，適當時機將推出「中國式與病毒共存」路線圖。但近期疫情升高，蔓延十多省分，是否影響政策調整備受關注。

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