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候診遇抖腳姐「狂搖半小時」　她被晃到崩潰！23秒讓千人看暈

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友10日在臉書PO出一段影片並表示，在診所候診時，鄰座的女子不斷抖腳，因為椅子是連在一起的，導致她被迫跟著搖了半個小時，實在很困擾。其他網友看完影片，紛紛表示看起來真的很晃，接著傳授原PO「兩招」反擊，就是用力往後坐下去，然後跟著用力搖。

女網友候診遇到抖腿姐。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO（右）被鄰座女子（左）抖腳抖到快崩潰。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

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原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，10日在診所候診，等候區的椅子是連在一起的，但坐在左邊的女子全程一直抖腳，「她搖，我也會搖」，自己已經跟著晃了半個小時，「我該怎麼不失禮地告知她？」

文章公開後，引來超過1000名網友按讚，大家看完23秒的影片，發現只要鄰座女抖腳，原PO的整個人就會跟著被晃動，甚至連鏡頭都抖了一下，於是紛紛留言表示誇張，「直接說小姐要搖回家搖」、「跟她說，『小姐別再晃了，我有點暈車』」、「真的很討厭這種人，習慣有夠差」。

女網友候診遇到抖腿姐。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▼▲原PO上網求助，網友們教她如何反擊。

女網友候診遇到抖腿姐。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

還有經歷過相同狀況的網友傳授自己的反擊招式，「我上次直接大力搖，那對情侶直接嚇到」、「妳要搖得比她大力，她就知道了，又不失禮貌」、「我上次在桃園高鐵遇到跟妳一樣的情形，妳就跟她一起抖，抖到她無法自控，搖起來，她就知道有多煩了，記得她看妳的時候，妳要微笑」。

至於網友們傳授的招式有沒有成功制止抖腳姐，原PO說，雖然有照著大家的方式「用力往後坐再跟著用力搖」，但好像沒什麼用，可能是因為她比對方瘦小很多，「我才42公斤，或許我也比較不會搖吧」，幸好後來很快就輪到她看診，才終於解脫，「謝謝大家熱烈回應，我不孤單！」

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