店員遲到30分鐘「扣3天曠職2400元」　主管一句話網全怒了

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友9日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，朋友在一家3C手機配件店上班，某一天因為安全帽壞掉無法騎車，於是先告知主管會晚到30分鐘，沒想到後來收到薪資單，竟然被算成曠職扣薪2400元，詢問主管卻得到一句「當老闆的都不希望自己員工遲到」，讓他和朋友都超級傻眼。

▲原PO發文替朋友抱不平。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，朋友2月10日開始在一家3C手機配件店上班，某一天在上班前發現安全帽壞掉，臨時又借不到，只好跑去買新的，還事先告知主管此事並表明會晚到30分鐘，結果3月初收到薪資單，卻發現無故被算成曠職，還扣薪2400元。

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▲薪資單標記曠職扣薪2400元。

更讓原PO及朋友傻眼的是，傳訊息詢問主管，對方卻回答「那個不是曠職，是遲到30分鐘」，薪資單寫曠職只是形式上的，要他別把事情放大看；但被問到為何扣薪2400元時，主管說，「遲到30分鐘扣3天，不管今天你在哪個行業都會遇到，當老闆的都不希望自己員工遲到」。

原PO坦言，之所以公開這件事情，是希望大家幫忙看看，朋友目前已經離職，「這種扣款方式合理嗎？有什麼方式可以處理嗎？」

▲主管回應卻說是算遲到，非曠職。

網友們看完全文紛紛留言表示誇張，「遲到30分鐘扣3天也太浮誇了吧？而且一天才800元？」、「扣薪不符合比例原則，他做30分鐘也沒那個薪水 不能這樣扣」、「可以上勞工局了」、「比酒店還黑」、「扣3天根本是以曠職計算吧！遲到30分鐘扣3天是哪來的邏輯？還每個行業？真瞎，騙誰啊」。

至於勞工遲到老闆是否可以扣薪，台北市勞動局曾接獲民眾投訴，公司規定上班遲到10分鐘要扣半天薪資。當時勞動局回應，遲到扣薪未按比例恐違反《勞基法》第22條規定，若經查證屬實，可依法裁處。

勞動局也提醒，如果勞工有遲到情形，在工作規則訂定「依實際缺勤時間不發給薪資」之規定，尚不違反法令，但是勞工有提供勞務之出勤時間，雇主應核實發給薪資，不可因為勞工遲到而採取倒扣薪資的懲罰。