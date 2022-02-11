蕾神在台提告力保子女監護權　律師點破「慢了一步」可能全盤皆輸

▲李靚蕾（左）在台灣提告力保子女監護權，企圖反制王力宏從美國法院取得的有利裁定。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏Instagram）

記者黃哲民／台北報導

「蕾神」李靚蕾今透過律師發聲，表示已向台北地院提出「相關聲請」，據悉，可能是請求酌定未成年子女權利義務的行使，被視為企圖反制美國法院做出有利王力宏探視子女的裁定，不過律師梁維珊提醒，雙方正在美國打離婚官司，若內容涵蓋子女監護權及扶養方式，台灣法院通常會依法停止審理李靚蕾所提同類訴訟，李靚蕾還可能被美國法官認定藐視法庭，全盤皆輸。

梁維珊強調，李靚蕾在這起婚變事件中，是受傷最深、最需要被保護的一方，所以「蕾神之槌」最初獲得一面倒的同情，也讓王力宏多年經營的優質形象完全粉碎，但今年（2022年）初李靚蕾爆料王力宏帶黑衣人回家企圖強行探視子女，之後查明所謂黑衣人並非李靚蕾形容的幫派份子，而是雙方熟人，輿論風向就有轉變。

李靚蕾今天透過律師發表聲明，批王力宏違反雙方約定，李靚蕾更指稱美國紐約法院「毫無調查」就做出變動探視方案的暫時裁決，因此除繼續向紐約法院提出答辯，也已在上月（1月）29日，向台北地院提出「相關聲請」，以守護孩子們的最佳利益。

梁維珊分析，這代表紐約法院對於探視子女方式，做出對王力宏有利的裁定，有可能是准許王力宏帶子女赴美，所以李靚蕾在台灣提起訴訟企圖反制，若真如外傳請求酌定未成年子女權利義務的行使，也就是子女監護權行使方式，梁維珊認為，李靚蕾或許想藉由在台提告，聲請法院對探視子女方式做有利於己的暫時處分，但可能徒勞無功。

梁維珊指出，我國《民事訴訟法》第182之2條規定，若針對已在外國法院起訴的同一事件，在台灣另行起訴，而沒有外國法院判決可能妨害我國公序良俗，或當事人不能親自或委任律師到外國法院應訴等例外情形，我國法院通常會裁定停止審理當事人另行起訴的訴訟。

也就是說，李靚蕾目前所提訴訟，已經慢了一步。梁維珊說，從今天網路流傳雙方在紐約法院進行中的訴訟資料來看，紐約法院審理範圍涵蓋雙方離婚、子女監護權與夫妻財產分配，且紐約法院受理在先，我國法院就受到第182之2條限制，一旦王力宏主張應停止審理李靚蕾在台灣所提同類訴訟，法官也認為確屬同一事件另行起訴，就必須裁准，以免兩地判決出現歧異。

梁維珊建議李靚蕾最好審慎選擇訴訟策略，在美國訴訟的優勢是贍養費與子女扶養費，會比台灣法院判得多很多，反之，台灣法院對於子女監護權行使，會傾向判給實際照僱主，但不可能兩邊好處都拿。

梁維珊指出，最壞情形是，美國法官認為李靚蕾惡意阻擋王力宏探視小孩，有藐視美國法庭舉動，雖不一定判李靚蕾坐牢或罰錢，但極可能判王力宏全部勝訴，屆時王力宏持美國法院判決聲請我國法院准許執行，我國法院不但不會審理李靚蕾提起的訴訟，還會准許王力宏執行，李靚蕾只能交出子女，落得全盤皆輸，更違反子女最佳利益。