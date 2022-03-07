只有2天！超商「4大咖啡飲品」推組合優惠　38元爽喝大杯拿鐵

▲7-11線上優惠有4大咖啡飲品組合優惠價。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

愛喝咖啡的人快看過來！就有超商祭出線上咖啡優惠，共有4大咖啡飲品可享組合優惠價，其中大杯拿鐵10杯只要380元，等於現在只要花38元就能爽喝大杯拿鐵，超級划算，而門市則是推出3大咖啡飲品「買1送1」活動，省荷包就要趁現在。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至3/8止，推出出CITY系列4大指定組合380元優惠價，包括CITY PRIMA精品美式咖啡8杯(原價640元)、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶8杯(原價600元)、CITY CAFE熱巧克力可可歐蕾10杯(原價550元)、CITY CAFE大杯拿鐵10杯(原價550元)，以上同品項、同規格及同價位可冰熱互換，可線上或門市支付、跨店使用，兌領期限至6/30止。

至於門市咖啡優惠，即日起至3/8「CITY CAFE大杯濃萃拿鐵、美式咖啡（冰／熱）同品項買1送1」，最便宜只要花25元就能爽喝美式，另外，CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）也有買1送1，提醒此次優惠不提供線上寄杯服務。

▲即日起至3/14，萊爾富大杯拿鐵買1送1。（圖／萊爾富提供）



萊爾富即日起至3/14於全門市推出「Hi Café大杯拿鐵買1送1（冰熱需一致）」，且3/8前還加碼喝咖啡全品項第2杯7折優惠。