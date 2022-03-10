▲年發10萬張處方！常見安胎藥恐致肺水腫，食藥署限縮使用條件。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（10）日表示，國人常用的含β-agonists類成分的短效型安胎藥，經臨床效益及風險再評估發現恐造成肺水腫等不良反應，已要求在注射與口服劑型上加註警語，另外，注射劑型也限制在住院時使用，以便隨時監控心血管狀況。

食藥署科長洪國登表示，短效型β-agonists類成分藥品過去在多國曾傳出不良事件通報，因其作用為舒張平滑肌，雖然主要作用在子宮，但對心血管也有一定影響，因此要求加註警語，讓使用者有所警覺。

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短效型β-agonists類成分藥品在我國共用於3成分安胎藥，食藥署核發24張仿單。3成分分別為為fenoterol、isoxsuprine及ritodrine，其中又以ritodrine佔大宗。依據健保署統計，每年口服藥物開出9.8萬張處方、注射劑型也有1.1萬張，合計10.9萬張，佔同類型藥品用量近9成。

洪國登說，該類藥物造成的不良反應主要有心律增加、低血鉀、心律不整、肺水腫等，過去10多年來台灣共接獲58件通報，其中35件非嚴重，僅有23件屬於肺水腫等嚴重反應。美國已完全禁用該藥品，歐盟則僅核准注射劑型；日本則與台灣做法相近，均准用但限縮使用條件並加註警語。

洪國登表示，食藥署已要求應於持有許可證的廠商，應於11月30日前完成適應症及中文仿單變更，逾期未完成者將廢止其許可證。另提醒民眾，該成分藥品屬於醫師處方，應遵循醫囑服用，切勿自行過量或減量使用，服藥後若出現身體不適等情況，請立即回診尋求醫師協助。