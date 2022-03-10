危險駕駛罰則加重！「無照、惡意逼車」可罰3.6萬　增訂累犯機制

▲無照、惡意逼車罰則將加重。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部審查通過《道路交通管理處罰條例》部分修正條文，針對惡意逼車罰款上限提高至3.6萬、無照駕車罰款上限提高至2.4萬，修正條文預計於3月底提報行政院審查，可望於本次立法院會期審查，最快有機會今年底以前上路。

228連假發生一起無照駕車事故，一名18歲男子無照駕車行經新北市三峽區大義路時，汽車突然失控，衝撞路邊23輛汽機車，肇事駕駛受傷。

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交通部日前研擬修正《道路交通管理處罰條例》，初步規劃將無照駕駛視為危險駕駛行為，罰款從原來的6000到1.2萬上調為6000到2.4萬，並得移置保管該汽車。

針對無照駕駛者，增訂累犯機制加重處罰，汽車駕駛人在5年內違反兩次以上，可處最高額罰鍰，並當場禁止其駕駛及得移置保管該汽車。累犯者若使人重傷或死亡，可沒入車輛，另依照再犯次數吊扣牌照1個月、3個月或6個月。

而大型車無照駕駛罰則增訂再犯可以最高額度8萬元開罰，使人重傷或死亡得沒入車輛，拒絕稽查逃逸者若是無照駕駛，還可加重罰二分之一，從原訂的1萬到3萬元，上調至1.5萬到4.5萬元。

針對惡意逼車，交通部提高罰款上限，從原訂2.4萬上調至3.6萬元，在高速公路和快速公路上惡意駕駛行為，包括迴車、倒車、逆向行駛等，都會列車危險駕駛行為，罰款從3000到6000元，上調至6000到3.6萬元。